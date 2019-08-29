В Кузбассе во время сбора грибов пропали пенсионер и ребенок

КЕМЕРОВО, 29 авг - РИА Новости. Пенсионер и его внук из города Междуреченск Кемеровской области пропали во время сбора грибов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Сегодня около 16.00 местного времени (12.00 мск) в дежурную часть ОМВД России по городу Междуреченску обратилась местная жительница. Она сообщила, что накануне ее 70-летний отец и 9-летний сын уехали в лес за грибами в район поселка Ортон на автомобиле "Ниссан Икстрейл", не вернулись домой и не выходят на связь",– говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские незамедлительно организовали поисковую операцию. По тревоге поднят личный состав ОМВД России по городу Междуреченску. В мероприятиях по поиску грибников принимают участие сотрудники полиции, Росгвардии, а также волонтеры, в том числе кинологи с собаками. Сообщается, что полицейские обнаружили автомобиль, на котором передвигались пропавшие пенсионер и ребенок. В настоящее время поисковики обследуют территорию тайги.