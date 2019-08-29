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РИА Новости

В Кузбассе во время сбора грибов пропали пенсионер и ребенок

16:51 29.08.2019 (обновлено: 16:52 29.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГрибы
Грибы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Грибы. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 авг - РИА Новости. Пенсионер и его внук из города Междуреченск Кемеровской области пропали во время сбора грибов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Сегодня около 16.00 местного времени (12.00 мск) в дежурную часть ОМВД России по городу Междуреченску обратилась местная жительница. Она сообщила, что накануне ее 70-летний отец и 9-летний сын уехали в лес за грибами в район поселка Ортон на автомобиле "Ниссан Икстрейл", не вернулись домой и не выходят на связь",– говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские незамедлительно организовали поисковую операцию. По тревоге поднят личный состав ОМВД России по городу Междуреченску. В мероприятиях по поиску грибников принимают участие сотрудники полиции, Росгвардии, а также волонтеры, в том числе кинологи с собаками. Сообщается, что полицейские обнаружили автомобиль, на котором передвигались пропавшие пенсионер и ребенок. В настоящее время поисковики обследуют территорию тайги.
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РосгвардияМВД РФКемеровоРоссияКемеровская областьПроисшествия
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