В Кузбассе во время сбора грибов пропали пенсионер и ребенок

"Сегодня около 16.00 местного времени (12.00 мск) в дежурную часть ОМВД России по городу Междуреченску обратилась местная жительница. Она сообщила, что накануне ее 70-летний отец и 9-летний сын уехали в лес за грибами в район поселка Ортон на автомобиле "Ниссан Икстрейл", не вернулись домой и не выходят на связь",– говорится в сообщении.