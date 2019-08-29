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РИА Новости

В ОНФ предложили создать парковочные места для водителей с детьми

16:50 29.08.2019
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМашина на парковке в Москве
Машина на парковке в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Машина на парковке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В России необходимо создавать специальные парковочные места для автомобилистов с детьми, чтобы водители не тратили лишнее время на парковке и не превышали скорость на дорогах в попытках все успеть, считает депутат Госдумы, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что начальник ГИБДД России Михаил Черников предложил обсудить идею дополнительного ограничения скорости для водителей, перевозящих детей. По мнению Васильева, эта идея "вряд ли будет работать на практике". Он уточнил, что очень сложно будет вычленить в транспортном потоке автомобиль, который перевозит детей. Даже если внести номер машины в специальную базу, никогда нельзя точно знать, едет ли водитель сегодня с детьми или без них. Гораздо эффективнее, считает он, если для водителей с детьми будут создаваться специальные парковочные места.
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"Наряду с парковочными местами для инвалидов, которые прописаны ГОСТом, должны быть парковочные места для автомобилистов с детьми, которые также бы обозначались соответствующим знаком и выделяли преимущественное право парковки ближе к входным дверям того или иного здания", - цитирует слова Васильева пресс-служба ОНФ.
Васильев уточнил, что в европейских странах такая практика уже распространена: создаются специальные парковочные места для водителей с детьми около гипермаркетов, кинотеатров, поликлиник. Депутат добавил, что такое парковочное место должно быть большим и широким, чтобы можно было спокойно открыть двери авто, пристегнуть детей ремнями безопасности, выгрузить и загрузить коляску. По его словам, отсутствие условий на парковке отнимает у водителей с детьми много времени, из-за чего они могут впоследствии превысить скорость "в попытках все успеть". Поэтому комфортные парковочные места для водителей с детьми могут стать одним из шагов к снижению числа ДТП с участием детей, заключил Васильев.
В пресс-службе ОНФ напомнили, что, по данным Госавтоинспекции, с 2012 года число ДТП с участием детей стабильно снижалось. Однако с начала нынешнего года этот показатель вновь увеличился на 1,2% (до 10,9 тысячи аварий). Число раненных в автоавариях детей также выросло на 1,6% (до 11,9 тысячи).
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