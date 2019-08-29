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РИА Новости

Минздрав может предложить производителю "Фризиума" восстановить регистрацию

16:44 29.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минздрав может предложить производителю "Фризиума" восстановить регистрацию препарата в России, но зарегистрировать лекарство без заявления производителя министерство не может, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. После этого Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу не зарегистрированного в России лекарства "Фризиум".
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"Мы можем предложить компании "Санофи" восстановить регистрацию на этот препарат. Причем я дала команду сейчас сотрудникам Минздрава, у нас не была юридически прописана процедура восстановления утраченной регистрации. Мы можем ,опираясь, на сохранившиеся а архивах документы, сделать умеренную процедуру восстановления, если согласится компания",- сказала Скворцова на пресс-конференции.
При этом без заявления производителя регистрация препарата не возможна, подчеркнула Скворцова.
Она уточнила, что в ходе аналитики выяснилось, что в ряде эпилептических статусов у детей "Фризиум" имеет преимущество. В России примерно 2-3 тысячи детей, которым он нужен, добавила министр.
"Мы согласились с противоэпилептической лигой разработать четкие критерии назначения и обеспечить этих пациентов данным препаратом",- отметила министр.
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