Продюсер "Вия-2" подал в суд на авторов иска к Шварценеггеру и Джеки Чану

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Кинокомпания "Корпорация Русская Фильм Группа", снявшая совместно с китайскими коллегами фильм "Тайна печати дракона", продолжение картины "Вий", подала иск к Кириллу Бодрову и Максиму Доценко, которые ранее потребовали взыскать около 217 миллионов рублей с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, новый иск поступил в суд в четверг, к производству он пока не принят, предмет и основания исковых требований в карточке дела не указаны.

Бодров является конкурсным управляющим разорившейся кинокомпании "Русская Фильм Группа" (РФГ), снимавшей первого "Вия", Доценко – его представитель, подписавший заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам РФГ Чана, Шварценеггера и China Film Group Corporation, китайского сопродюсера "Вия-2". Их заявление поступило в суд 20 августа, но пока оставлено без движения.

Как указывает Бодров в своем иске, на производство фильма "Вий 3D" РФГ получила займы в общем размере около 217 миллионов рублей. Несмотря на успех фильма (кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей), с кредиторами она не расплатилась.

Вместо этого, утверждает действующий в интересах кредиторов управляющий, РФГ участвовала в финансировании картины "Тайна печати дракона". Затем РФГ передала все свои права в отношении "Вия-2" компании "Корпорация Русская Фильм Группа", которую управляющий называет "клоном" РФГ.