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РИА Новости
Культура

Продюсер "Вия-2" подал в суд на авторов иска к Шварценеггеру и Джеки Чану

16:41 29.08.2019
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© AP Photo / Eric RisbergАктеры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер
Актеры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер
© AP Photo / Eric Risberg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Кинокомпания "Корпорация Русская Фильм Группа", снявшая совместно с китайскими коллегами фильм "Тайна печати дракона", продолжение картины "Вий", подала иск к Кириллу Бодрову и Максиму Доценко, которые ранее потребовали взыскать около 217 миллионов рублей с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, новый иск поступил в суд в четверг, к производству он пока не принят, предмет и основания исковых требований в карточке дела не указаны.
Бодров является конкурсным управляющим разорившейся кинокомпании "Русская Фильм Группа" (РФГ), снимавшей первого "Вия", Доценко – его представитель, подписавший заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам РФГ Чана, Шварценеггера и China Film Group Corporation, китайского сопродюсера "Вия-2". Их заявление поступило в суд 20 августа, но пока оставлено без движения.
Как указывает Бодров в своем иске, на производство фильма "Вий 3D" РФГ получила займы в общем размере около 217 миллионов рублей. Несмотря на успех фильма (кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей), с кредиторами она не расплатилась.
Кадр из фильма Тайна печати дракона
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Вместо этого, утверждает действующий в интересах кредиторов управляющий, РФГ участвовала в финансировании картины "Тайна печати дракона". Затем РФГ передала все свои права в отношении "Вия-2" компании "Корпорация Русская Фильм Группа", которую управляющий называет "клоном" РФГ.
По мнению Бодрова, снявшиеся в продолжении Чан, Шварценеггер и китайская компания-сопродюсер "совместно с организацией, осуществившей вывод активов" (РФГ), способствовали производству и популяризации "Вия-2", а, следовательно, и приросту активов "РФГ-2" ("Корпорация Русская Фильм Группа"). На этом основании к ответчикам, по мнению управляющего, может быть предъявлено требование о привлечении к субсидиарной ответственности.
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КультураДжеки ЧанАрнольд ШварценеггерРоссия
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