Глава Южной Осетии изменил график из-за ситуации с грузинским блокпостом

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов изменил свой график из-за осложнений на границе с Грузией, где грузинская полиция возводит блокпост, сообщила заместитель главы администрации президента республики Элина Марзоева.

"Он должен был выехать из республики. Но ввиду ситуации отменил все ранее запланированные встречи и на месте контролирует ситуацию. У нас ситуация очень сильно может усложниться", - сообщила РИА Новости Марзоева.

В среду советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил РИА Новости, что грузинские полицейские установили блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. В качестве ответной мер югоосетинские силовики провели вечером в среду рейд на бронетехнике для "обеспечения безопасности местного населения, устранения предпосылок и локализации возможных пограничных инцидентов". Министерство иностранных дел Южной Осетии заявило о прямой угрозе народу республики со стороны Грузии и призвало международное сообщество оказать давление на Тбилиси.

В свою очередь, представитель аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Звиад Звиададзе заявил, что Грузия ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории и в этой связи считает протест Южной Осетии неприемлемым.