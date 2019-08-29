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РИА Новости

Глава Южной Осетии изменил график из-за ситуации с грузинским блокпостом

16:39 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов изменил свой график из-за осложнений на границе с Грузией, где грузинская полиция возводит блокпост, сообщила заместитель главы администрации президента республики Элина Марзоева.
"Он должен был выехать из республики. Но ввиду ситуации отменил все ранее запланированные встречи и на месте контролирует ситуацию. У нас ситуация очень сильно может усложниться", - сообщила РИА Новости Марзоева.
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В среду советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил РИА Новости, что грузинские полицейские установили блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. В качестве ответной мер югоосетинские силовики провели вечером в среду рейд на бронетехнике для "обеспечения безопасности местного населения, устранения предпосылок и локализации возможных пограничных инцидентов". Министерство иностранных дел Южной Осетии заявило о прямой угрозе народу республики со стороны Грузии и призвало международное сообщество оказать давление на Тбилиси.
В свою очередь, представитель аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Звиад Звиададзе заявил, что Грузия ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории и в этой связи считает протест Южной Осетии неприемлемым.
В четверг ситуацию обсудили на встрече группы МПРИ (механизма по предотвращению и реагированию на инциденты) в селе Эргнети, однако она закончилась безрезультатно.
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Вчера, 16:36РИА Новости
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