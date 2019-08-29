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РИА Новости

"Врачи без границ" сообщили о 50 пострадавших за сутки в ходе боев в Адене

16:36 29.08.2019
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© Fotolia / robnawГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен
© Fotolia / robnaw
Город Аден, Йемен. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Более 50 человек получили ранения в результате эскалации боевых действий в йеменском Адене в среду, говорится в сообщении на сайте ассоциации "Врачи без границ" (MSF).
Как отмечается, после возобновления боевых действий в Адене 28 августа в больницы, которые находятся под патронатом MSF, поступил 51 раненый, при этом 10 человек скончались по прибытии в госпиталь.
Данные о местонахождении больницы были переданы всем воюющим сторонам, однако представители MSF сообщают, что соседние здания недалеко от госпиталя накануне вечером подверглись авиаобстрелу со стороны сил международной коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.
Представители MSF в Адене опасаются, что бои могут усилиться и количество раненых увеличится.
Танк с шиитскими повстанцами в городе Аден
28 августа, 23:08РИА Новости
Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
Ранее министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Майсари заявил, что правительственные силы возвратили контроль над городом Аден на юге страны, ранее захваченным сепаратистами из переходного Совета Южного Йемена. Позднее сообщалось, что вооруженные отряды международно признанного правительства Йемена в среду возвратили контроль над президентским дворцом в городе Аден.
В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.
Однако после этого силы на стороне совета захватили новые позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности, базу МВД в Абьяне. Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".
Город Аден, Йемен
28 августа, 16:09РИА Новости
Силы правительства Йемена взяли под контроль президентский дворец в Адене
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