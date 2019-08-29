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РИА Новости

Скворцова объяснила, почему "Фризиум" исчез с российского рынка

16:35 29.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Препарат "Фризиум" был ранее зарегистрирован в СССР, но ушел с рынка, так как не был востребован, он не является безальтернативным, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Если касаться препарата "Фризиум", он зарегистрирован был в нашей стране с 1971 по 1991 год. Он ушел в 1991 году с нашего рынка... Ушел как невостребованный, не было устойчивого спроса на этот препарат, потому что реально для большинства эпилептических синдромов у детей этот препарат не является безальтернативным",- сказала Скворцова на пресс-конференции.
Ранее сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. После этого Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу не зарегистрированного в России лекарства "Фризиум".
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