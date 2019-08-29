Скворцова объяснила, почему "Фризиум" исчез с российского рынка

"Если касаться препарата "Фризиум", он зарегистрирован был в нашей стране с 1971 по 1991 год. Он ушел в 1991 году с нашего рынка... Ушел как невостребованный, не было устойчивого спроса на этот препарат, потому что реально для большинства эпилептических синдромов у детей этот препарат не является безальтернативным",- сказала Скворцова на пресс-конференции.