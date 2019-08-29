Скворцова объяснила, почему "Фризиум" исчез с российского рынка

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Препарат "Фризиум" был ранее зарегистрирован в СССР, но ушел с рынка, так как не был востребован, он не является безальтернативным, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Если касаться препарата "Фризиум", он зарегистрирован был в нашей стране с 1971 по 1991 год. Он ушел в 1991 году с нашего рынка... Ушел как невостребованный, не было устойчивого спроса на этот препарат, потому что реально для большинства эпилептических синдромов у детей этот препарат не является безальтернативным",- сказала Скворцова на пресс-конференции.
Ранее сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. После этого Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу не зарегистрированного в России лекарства "Фризиум".