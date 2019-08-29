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РИА Новости

Трамп назвал условие, необходимое для роста американской экономики

16:32 29.08.2019
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости/Прайм. Президент США Дональд Трамп считает, что у экономики страны огромный потенциал для роста, если ФРС США снизит процентную ставку.
"Экономика развивается отлично, с огромным потенциалом роста! Если ФРС сделают то, что им следует сделать, мы взлетим со скоростью ракеты!", - написал Трамп в своем Twitter.
Американский президент уже неоднократно упрекал ФРС в некорректной политике, которая тормозит развитие экономики США и негативно влияет на доллар.
Заседание ФРС по денежно-кредитной политике в США пройдет 17-18 сентября. Согласно данным CME Group по состоянию на четверг, 99,6% экспертов считают, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%, остальные 0,4% надеются, что она будет снижена на 50 базисных пунктов.
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