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РИА Новости
Культура

Разин прокомментировал скандал с Киркоровым на "Новой волне"

16:23 29.08.2019 (обновлено: 17:08 29.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин призвал не обращать внимание на "раздувание" скандала вокруг певца Филиппа Киркорова, так как он считает это провокацией против артиста.
В среду на конкурсе "Новая волна" состоялась премьера песни "Лунный гость" Киркорова. После выступления некоторые СМИ со ссылкой на видео, попавшее в сеть, сообщили о том, что артист отказался репетировать номер без камер и обещал не начинать шоу, пока его требования не будут выполнены. При этом, по данным СМИ, артист позволил себе некорректные высказывания в адрес организаторов.
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Подготовка к премьере песни "Лунный гость" Филиппа Киркорова потребовала много времени и внимания, поэтому технические службы, которые ушли на обед и не выполнили необходимые требования, попали артисту "под горячую руку", сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнителя.
"Это провокация против Филиппа Киркорова, то, что устроили люди, тайно снявшие видео. Я сам никогда не пропускаю зрителей и посторонних людей на репетиции. Сказанные Филиппом в запале слова не надо принимать близко к сердцу. Он - человек творческий, талантливый и, конечно, не терпит, когда что-то идет не так", - сказал Разин РИА Новости.
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Продюсер отметил, что люди, опубликовавшие видео в интернете, поступили подло.
"Я полностью на стороне Филиппа и считаю недопустимым раздувание этого скандала. Филипп - великолепный артист, прекрасный певец, хороший человек и очень хороший друг. Надо поддержать Филиппа, не обращая внимания на эту гадость", - добавил Разин.
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