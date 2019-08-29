Разин прокомментировал скандал с Киркоровым на "Новой волне"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин призвал не обращать внимание на "раздувание" скандала вокруг певца Филиппа Киркорова, так как он считает это провокацией против артиста.

В среду на конкурсе "Новая волна" состоялась премьера песни "Лунный гость" Киркорова. После выступления некоторые СМИ со ссылкой на видео, попавшее в сеть, сообщили о том, что артист отказался репетировать номер без камер и обещал не начинать шоу, пока его требования не будут выполнены. При этом, по данным СМИ, артист позволил себе некорректные высказывания в адрес организаторов.

Подготовка к премьере песни "Лунный гость" Филиппа Киркорова потребовала много времени и внимания, поэтому технические службы, которые ушли на обед и не выполнили необходимые требования, попали артисту "под горячую руку", сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнителя.

"Это провокация против Филиппа Киркорова, то, что устроили люди, тайно снявшие видео. Я сам никогда не пропускаю зрителей и посторонних людей на репетиции. Сказанные Филиппом в запале слова не надо принимать близко к сердцу. Он - человек творческий, талантливый и, конечно, не терпит, когда что-то идет не так", - сказал Разин РИА Новости.

Продюсер отметил, что люди, опубликовавшие видео в интернете, поступили подло.