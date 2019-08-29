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РИА Новости

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

16:21 29.08.2019 (обновлено: 17:14 29.08.2019)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В американском сегменте Международной космической станции сработала аварийная сигнализация, сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
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Другой член российского экипажа, Александр Скворцов, уточнил, что давление воздуха в модуле составляет 747,5 миллиметра ртутного столба. Специалист ЦУП, в свою очередь, попросил космонавтов прекратить наддув атмосферы станции из баков грузового корабля "Прогресс МС-12", чтобы кислород перемешался в воздухе МКС.
Позже Овчинин сообщил, что они постучали по мановакуумметру и давление воздуха достигло 750,5 миллиметра ртутного столба.

"Сработала сигнализация, угрозы экипажу и станции нет. Необходимые меры предприняты, ситуация штатная", — сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа: космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.
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Ник ХейгАлексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияЦентр управления полетамиКосмос - РИА НаукаНАСАМоскваРИА Наука
Популярные комментарии
"что они постучали по мановакуумметру, и давление воздуха достигло 750,5 миллиметра ртутного столба." - русский человек всё исправит с помощью лома и такой-то матери.
29 августа, 17:18
Adokenai Gu-RU
1451003
Всё на Федю железного свалят , как пить дать , если бы прилетел какой нибудь Джон , то типа порядок бы был , пора уже о своей станции задуматься не всё же в гости прилетать , свой дом нужен.
29 августа, 16:28
ИСИван Семёнов
10000011
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