Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым на "Новой волне"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Певец Юрий Лоза прокомментировал ругань Филиппа Киркорова в адрес организаторов конкурса "Новая волна" на репетиции в Сочи.
Так, музыкант предположил, что негативную реакцию артиста могли вызвать нарушенные договоренности со стороны организаторов мероприятия.
"Есть история конфликта, ее надо знать.<…> Всегда хочется, чтобы люди начали выполнять свое обещание. Когда этого не происходит, можно вести себя по-разному", — заявил Лоза в комментарии НСН.
"Представляете, например, вам целый год кто-то обещает деньги, вы приехали, а вам их не отдали. Вы что, будете радоваться? Может, Киркорову было что-то гарантированно, чего в итоге не додали".
Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров критикует организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи.
Судя по кадрам, певца возмутило, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста, премьеру песни "Лунный гость" готовили на протяжении нескольких месяцев с международной командой, в номере важна каждая деталь.
Представители артиста отметили, что технические службы попали "под горячую руку".
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" проходит в 18-й раз. Среди исполнителей не только российские звезды, но и зарубежные, в том числе Наталья Орейро и Рита Ора.
Вчера, 17:05РИА НовостиЗвезда в гневе