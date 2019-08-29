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РИА Новости
Культура

Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым на "Новой волне"

16:14 29.08.2019 (обновлено: 17:08 29.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Певец Юрий Лоза прокомментировал ругань Филиппа Киркорова в адрес организаторов конкурса "Новая волна" на репетиции в Сочи.
Так, музыкант предположил, что негативную реакцию артиста могли вызвать нарушенные договоренности со стороны организаторов мероприятия.
"Есть история конфликта, ее надо знать.<…> Всегда хочется, чтобы люди начали выполнять свое обещание. Когда этого не происходит, можно вести себя по-разному", — заявил Лоза в комментарии НСН.
"Представляете, например, вам целый год кто-то обещает деньги, вы приехали, а вам их не отдали. Вы что, будете радоваться? Может, Киркорову было что-то гарантированно, чего в итоге не додали".
Юрий Лоза
Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров критикует организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи.
Судя по кадрам, певца возмутило, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.
Певец Филипп Киркоров выступает на конкурсе Новая волна - 2019 в Сочи
Вчера, 15:02Культура
Режиссер "Новой волны" прокомментировал ругань Киркорова на репетиции
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста, премьеру песни "Лунный гость" готовили на протяжении нескольких месяцев с международной командой, в номере важна каждая деталь.
Представители артиста отметили, что технические службы попали "под горячую руку".
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" проходит в 18-й раз. Среди исполнителей не только российские звезды, но и зарубежные, в том числе Наталья Орейро и Рита Ора.
Звезда в гневе
Вчера, 17:05РИА Новости
Звезда в гневе
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Обсудить 13
КультураШоу-бизнесЮрий ЛозаНовая волнаФилипп Киркоров
Популярные комментарии
Международный конкурс молодых исполнителей . Ну а Киркоров с какого перепугу там? Да они уже просто лезут везде, во все щели. как тараканы. И не вытравишь же. А как ж, - король. тудыт его
29 августа, 16:42
НЕНикита Ермаков
2000002
"Лоза прокомментировал" - воспринимается уже такой же хохмой как "британские ученые".
29 августа, 16:29
aado_mail
1410005
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