Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым на "Новой волне"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Певец Юрий Лоза прокомментировал ругань Филиппа Киркорова в адрес организаторов конкурса "Новая волна" на репетиции в Сочи.

Так, музыкант предположил, что негативную реакцию артиста могли вызвать нарушенные договоренности со стороны организаторов мероприятия.

"Есть история конфликта, ее надо знать.<…> Всегда хочется, чтобы люди начали выполнять свое обещание. Когда этого не происходит, можно вести себя по-разному", — заявил Лоза в комментарии НСН.

"Представляете, например, вам целый год кто-то обещает деньги, вы приехали, а вам их не отдали. Вы что, будете радоваться? Может, Киркорову было что-то гарантированно, чего в итоге не додали". Юрий Лоза

Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров критикует организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи.

Судя по кадрам, певца возмутило, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста, премьеру песни "Лунный гость" готовили на протяжении нескольких месяцев с международной командой, в номере важна каждая деталь.

Представители артиста отметили, что технические службы попали "под горячую руку".