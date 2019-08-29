Специалисты рассказали об особенностях страхования кошек и собак

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Страховка для собаки в России в среднем обойдется хозяину дороже, чем для кошки, но конечная стоимость полиса зависит от родословной питомца и его породы, следует из анализа, проведенного страховой компанией "Согласие".

Стоит учитывать, отмечает компания, что застраховать можно только породистую собаку или кошку, у которой есть документы и зафиксированы родословная и происхождение. Также для оформления полиса понадобится ветеринарный паспорт с отметками о прививках и договор купли-продажи - страховая сумма определяется исходя из цены покупки животного.

"В среднем по рынку тариф при страховании собак больше, чем при страховании кошек - на несколько процентных пунктов. При этом породистые собаки в среднем стоят дороже, чем кошки, поэтому стоимость полиса оказывается для владельца собак больше, чем для владельца кошек. По собакам страховой лимит составляет обычно до 90 тысяч рублей, кошки, как правило, оцениваются до 60 тысяч рублей", - объяснила начальник отдела андеррайтинга по страхованию животных Светлана Бучина.

Участие в выставках также может сказаться на стоимости питомца, а значит, повлияет и на лимит страховой выплаты, отметила Бучина.