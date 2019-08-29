ЕС может применить статью о взаимопомощи в случае гибридных атак

БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Министры обороны ЕС обсуждали в четверг в Хельсинки возможность использования статьи о взаимопомощи договора ЕС в случае гибридных атак, сообщила журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Да, мы обсуждали сегодня возможность использования статьи 42.7 (о задействовании взаимопомощи) в ответ на гибридные атаки и угрозы для стран ЕС. И это один из самых интересных пунктов в переговорах министров сегодня по этой теме", - сообщила Могерини на пресс-конференции.
Она отметила, что, "в целом, это не новая дискуссия, мы ранее уже обсуждали, как применять эту статью, в частности, когда Франция задействовала ее после парижских терактов".
"Но тогда это не касалось гибридных атак. Сегодня мы обсуждали именно в контексте того, как евроструктуры могли бы быть задействованы при применении статьи, чтобы сделать европейский ответ более эффективным", - сообщила она.