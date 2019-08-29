ЕС может применить статью о взаимопомощи в случае гибридных атак

"Да, мы обсуждали сегодня возможность использования статьи 42.7 (о задействовании взаимопомощи) в ответ на гибридные атаки и угрозы для стран ЕС. И это один из самых интересных пунктов в переговорах министров сегодня по этой теме", - сообщила Могерини на пресс-конференции.