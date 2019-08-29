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РИА Новости
Культура

Рукописи Таривердиева передали в Российский национальный музей музыки

15:58 29.08.2019
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкМикаэл Леонович Таривердиев. 1972 год
Микаэл Леонович Таривердиев. 1972 год
© РИА Новости / Борис Кауфман
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арт-директор ХI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, вдова композитора Вера Таривердиева передала его недавно найденные рукописи Российскому национальному музею музыки.
"Любое приношение музею - это бесценный дар, это инвестиция в историю", - поблагодарил Таривердиеву директор музея Михаил Брызгалов, отметив, что архив будет тщательно исследован.
Торжественная церемония передачи состоялась во время пресс-конференции по итогам первого тура ХI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева в Гамбурге, Лоуренсе, Москве.
Рукописи относятся к 1957 году, они предназначались для недостающих сцен балета Георгия Конюса, который так и не был поставлен.
Народный артист РСФСР (1986 год), лауреат Государственной премии СССР (1977 год) Микаэл Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 4 оперы, камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. Наибольшую известность Таривердиеву принесла музыка к кинофильмам, прежде всего "Семнадцать мгновений весны" и "Ирония судьбы, или С легким паром".
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КультураМузыкаНовости культурыМикаэл ТаривердиевМосква
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