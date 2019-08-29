Рукописи Таривердиева передали в Российский национальный музей музыки

Рукописи относятся к 1957 году, они предназначались для недостающих сцен балета Георгия Конюса, который так и не был поставлен.

Народный артист РСФСР (1986 год), лауреат Государственной премии СССР (1977 год) Микаэл Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 4 оперы, камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. Наибольшую известность Таривердиеву принесла музыка к кинофильмам, прежде всего "Семнадцать мгновений весны" и "Ирония судьбы, или С легким паром".