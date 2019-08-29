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РИА Новости

Нападение медведей на американцев попало на видео

16:22 29.08.2019 (обновлено: 18:59 29.08.2019)
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© Fotolia / JuhaSaБурый медведь
Бурый медведь
© Fotolia / JuhaSa
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Супружеская пара из американского города Пайн, штат Колорадо, отбилась от двух медведей с помощью бейсбольной биты. Об этом говорится в сообщении местной полиции.
Инцидент произошел дома у 71-летнего Джона Джонсона и его жены Джордж-Энн Филд. Они смотрели вечером телевизор, когда услышали странные звуки. Мужчина пошел проверить, в чем дело, и обнаружил на кухне медведицу, которая со своим детенышем доедала кусок хлеба.
По словам мужчины, схватка со зверем была похожа на "боксерский поединок". На Джонсона напала медведица, и он начал отбиваться от нее голыми руками. На помощь подоспела Филд, которая начала бить хищницу бейсбольной битой, тем самым заставив ее сбежать вместе с детенышем.
На опубликованной записи с камер видеонаблюдения видно, что на террасе в этот момент находился еще один медвежонок, который бросился наутек, когда его сородичей "вытолкали" наружу. Медведица попыталась вновь попасть в дом, но ее прогнали.
В результате схватки у Джонсона остались царапины на лице животе и руках, однако его жизни ничего не угрожает. Его жена не пострадала.
Служба по охране природы нашла медведицу на следующее утро и усыпили, так как, согласно законам штата Колорадо, эвтаназии подвергают всех местных медведей, которые нападают на людей.
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