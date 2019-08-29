Нападение медведей на американцев попало на видео

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Супружеская пара из американского города Пайн, штат Колорадо, отбилась от двух медведей с помощью бейсбольной биты. Об этом говорится в Супружеская пара из американского города Пайн, штат Колорадо, отбилась от двух медведей с помощью бейсбольной биты. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел дома у 71-летнего Джона Джонсона и его жены Джордж-Энн Филд. Они смотрели вечером телевизор, когда услышали странные звуки. Мужчина пошел проверить, в чем дело, и обнаружил на кухне медведицу, которая со своим детенышем доедала кусок хлеба.

This is SCARY! A bear and her two cubs break into a couple's home in Pine... the bears attack a man, while his wife chases them out with a baseball bat! Full story on @KDVR @channel2kwgn. pic.twitter.com/a5sdO3V9la — Christine Rapp (@christinerappwx) August 28, 2019

По словам мужчины, схватка со зверем была похожа на "боксерский поединок". На Джонсона напала медведица, и он начал отбиваться от нее голыми руками. На помощь подоспела Филд, которая начала бить хищницу бейсбольной битой, тем самым заставив ее сбежать вместе с детенышем.

На опубликованной записи с камер видеонаблюдения видно, что на террасе в этот момент находился еще один медвежонок, который бросился наутек, когда его сородичей "вытолкали" наружу. Медведица попыталась вновь попасть в дом, но ее прогнали.

Couple uses baseball bat to fight off mama bear, two cubs that got into their home https://t.co/ZiOCTWM1TA pic.twitter.com/RZjW4o61np — WGAL (@WGAL) August 29, 2019

В результате схватки у Джонсона остались царапины на лице животе и руках, однако его жизни ничего не угрожает. Его жена не пострадала.