Российские дипломаты помогли семье умершей в Турции 16-летней россиянки

АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Умершая в Турции 16-летняя россиянка, родители которой обвинили турецких врачей в изъятии у нее органов, не имела медицинской страховки, при этом российские дипломаты оказали необходимую помощь ее родителям в пределах своей компетенции, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова в четверг.

Ранее красноярский телеканал ТВК сообщил, что отец 16-летней жительницы Красноярска, умершей в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз "острый аппендицит", не исключил изъятие у нее внутренних органов.

Представители турецких клиник "Яшам" и "Сиедра" категорически опровергли РИА Новости эти обвинения, возложив ответственность за смерть девочки на ее родителей, которые, по словам врачей, слишком поздно обратились за медицинской помощью, когда состояние их дочери было уже безнадежным.

"Информация о госпитализации 16-летней россиянки в критическом состоянии поступила на телефон экстренной связи генконсульства России в Анталье 13 июля в 18.30 (мск). В ходе разговора с лечащим врачом и родными пациентки выяснилось, что в этот день девушка была сначала доставлена в клинику "Сиедра", затем транспортирована в больницу "Яшам"… Врачи не смогли установить причину заболевания и ввиду наблюдавшихся осложнений, включая остановку сердца, приняли решение экстренно перевезти больную в один из более технически оснащенных госпиталей Антальи", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в соответствии с предписаниями врачей, настаивавших на перевозке больной вертолетом скорой помощи, при участии дежурного дипломата генконсульства были предприняты попытки запросить борт через местное управление здравоохранения Турции.

"Одновременно, были направлены запросы в страховые компании на предмет возможности предоставления ими вертолета со специальным медицинским оборудованием за счет финансовых средств родителей, проведены консультации с дежурным специалистом центра медицинской эвакуации ФГБУ "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Минздрава России", - сказала Касимова.

По ее словам, в ответ на запрос генконсульства и медучреждения оперативный дежурный управления здравоохранения, ссылаясь на нормы турецкого законодательства, заявил о невозможности предоставления санавиации для этих целей, отметив, что транспортировка пациентки будет осуществлена машиной скорой помощи.

"Во время перевозки девушки в реанимобиле ее состояние резко ухудшилось, в результате чего было принято решение вернуть пациентку в палату реанимации. Около 21.00, несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, была констатирована ее смерть", - сказала дипломат.

"Девушка находилась на отдыхе вместе с родителями в частном порядке и не имела, с их слов, страхового полиса: при его наличии при наступлении страхового случая и летального исхода репатриация осуществляется бесплатно. С учетом этого обстоятельства дежурный дипломат проинформировал родителей о контактных данных действующих в регионе ритуальных служб, которые могли бы оказать содействие в вопросе транспортировки тела на платной основе", - пояснила Касимова.

Она добавила, что 14 июля генпрокуратура Аланьи официально информировала генконсульство о происшествии и уведомила о возбуждении уголовного дела в отношении гибели в лечебном учреждении россиянки.

"Пятнадцатого июля в адрес МИД Турции была направлена нота посольства России в Анкаре с просьбой информировать о результатах судебно-медицинской экспертизы, причинах смерти и ходе расследования турецкими компетентными органами факта гибели россиянки. В этот же день генконсульством был подготовлен комплект документов, необходимый для репатриации тела девушки в Россию", - отметила она.

Касимова подчеркнула, что дипломатические и консульские учреждения за рубежом не могут проводить на территории иностранных государств собственные расследования.

"Это, во-первых, не входит в сферу их компетенции, а во-вторых, это могло бы быть квалифицировано как вмешательство во внутренние дела. Дипломаты также не могут оказывать прямого воздействия на ход следствия, вторгаться в национальную криминалистическую сферу другого государства и напрямую влиять на ведущих следствие должностных лиц страны пребывания. В задачу консульств входит своевременное получение от официальных властей страны пребывания информации на соответствующих стадиях рассмотрения дела и оперативная передача полученной информации родным и близким, а также компетентным российским ведомствам", - сказал собеседница агентства.

По ее словам, на текущий момент ответ от турецких властей не поступил. По полученной в рабочем порядке информации, следствие продолжается.

"В соответствии с местным законодательством результаты судебно-медицинской экспертизы будут представлены следственным органам после проведения дополнительных исследований в специализированных лабораториях. Для этого, кстати, в полном соответствии с местным законодательством изымаются образцы отдельных органов для проведения углубленного токсикологического и гистопатологического анализа", - сказала Касимова.

Она добавила, что сроки завершения расследования зависят, как и в любой стране, от степени сложности рассматриваемого дела, наличия или, наоборот, отсутствия способствующих его раскрытию конкретных объективных и субъективных факторов.