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РИА Новости

Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

15:55 29.08.2019 (обновлено: 17:03 29.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВ операционной
В операционной
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы ранее написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков позже сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию.

"Сейчас все эти хирурги восстановились, они никуда не уйдут, они согласились дальше работать", — сказала Скворцова журналистам.

На ситуацию в Нижнем Тагиле также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального Минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков, после чего пять хирургов отозвали заявление, один решил сменить специализацию. Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август.
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Вчера, 11:12РИА Новости
Хирург из Нижнего Тагила объяснил, почему врачи отозвали заявления об уходе
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Константин ШестаковМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваДмитрий ПесковМоскваРоссияНижний ТагилОбщество
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