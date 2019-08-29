Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы ранее написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков позже сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию.

"Сейчас все эти хирурги восстановились, они никуда не уйдут, они согласились дальше работать", — сказала Скворцова журналистам.

На ситуацию в Нижнем Тагиле также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального Минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков, после чего пять хирургов отозвали заявление, один решил сменить специализацию. Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август.