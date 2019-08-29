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РИА Новости

В Башкирии ищут ребенка, который исчез ночью из колыбели

15:52 29.08.2019 (обновлено: 16:29 29.08.2019)
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© Фото : СК России по Республике БашкортостанГодовалый ребенок, пропавший из колыбели в одном из сел Дюртюлинского района Якутии
Годовалый ребенок, пропавший из колыбели в одном из сел Дюртюлинского района Якутии
© Фото : СК России по Республике Башкортостан
УФА, 29 авг - РИА Новости. Полицейские, спасатели и добровольцы ищут в Башкирии годовалого ребенка, который исчез из колыбели, пока его мать спала, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в полицию с сообщением о пропаже ребенка обратилась 28-летняя жительница одного из сел Дюртюлинского района. Следователи завели дело об убийстве малолетнего.
"По предварительным данным, мать двоих детей 1 и 5 лет, проснувшись утром 29 августа у себя в частном доме, не нашла годовалого сына", - сообщает башкирский следом.
В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости сообщили, что "поисками ребенка заняты следователи и следователи-криминалисты, полицейские, спасатели и добровольцы".
"Известно, что пропавшему мальчику год и четыре месяца, ведутся его поиски", - пояснили агентству в региональной полиции.
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