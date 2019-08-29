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РИА Новости
Культура

Кирстен Данст заявила, что ее игнорируют в Голливуде

16:03 29.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканская актриса, модель и певица Кирстен Данст на красной дорожке церемонии открытия 69-го Каннского кинофестиваля
Американская актриса, модель и певица Кирстен Данст на красной дорожке церемонии открытия 69-го Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Кирстен Данст утверждает, что в "киноиндустрии ее не признают", а в Голливуде игнорируют, сообщает Independent со ссылкой на интервью актрисы для радио Sirius XM.
По словам Данст, ее редко номинируют на премии, а фильмы с ее участием часто сначала получают критические отзывы, и только годы спустя становятся культовыми: "Многие вещи, которые я делаю, начинают всем нравиться позже", - заявила она, вспомнив "Марию Антуанетту" и "Убийственных красоток".
"Может, я недостаточно хорошо играю?", - предположила актриса, известная по своим ролям "Девственницах-самоубийцах" и "Человеке-пауке".
Данст вручили "Золотой глобус" в 1994 году за "Интервью с вампиром", а потом в 2015 году - еще один за сериал "Фарго". За лучшую женскую роль в фильме "Меланхолия" она получила приз Каннского кинофестиваля в 2011 году.
Кадр из фильма Интервью с вампиром
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