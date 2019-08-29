Кирстен Данст заявила, что ее игнорируют в Голливуде

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Кирстен Данст утверждает, что в "киноиндустрии ее не признают", а в Голливуде игнорируют, . Кирстен Данст утверждает, что в "киноиндустрии ее не признают", а в Голливуде игнорируют, сообщает Independent со ссылкой на интервью актрисы для радио Sirius XM.

По словам Данст, ее редко номинируют на премии, а фильмы с ее участием часто сначала получают критические отзывы, и только годы спустя становятся культовыми: "Многие вещи, которые я делаю, начинают всем нравиться позже", - заявила она, вспомнив "Марию Антуанетту" и "Убийственных красоток".

"Может, я недостаточно хорошо играю?", - предположила актриса, известная по своим ролям "Девственницах-самоубийцах" и "Человеке-пауке".