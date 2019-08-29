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РИА Новости

Кашмир, ракеты и лес. О чем Лавров договорился с индийским коллегой

16:17 29.08.2019 (обновлено: 16:53 29.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Один из ближайших и самых перспективных партнеров, Индия покупает российское вооружение, развивает торговлю и находит с Кремлем общий язык по международным проблемам. Накануне глава российского МИД Сергей Лавров встретился в Москве с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром и обсудил перспективы российско-индийского сотрудничества.

Индийский престиж

"Партнерство с Индией для России самоценно", — так начал пресс-конференцию Лавров. Сотрудничество не подстраивается под ситуацию, не зависит от обстановки и стабильно поддерживается на самом высоком уровне. Это доказывает частота контактов лидеров двух стран.
В прошлом году президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Нарендрой Моди пять раз, в этом — уже дважды. Еще один саммит состоится совсем скоро — на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября.
Основной целью переговоров глав дипломатических ведомств на этот раз и была подготовка визита главного гостя форума — Моди — на российский Дальний Восток.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Александр Вильф
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Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
"Я рассчитываю, мы сегодня с вами подробно поговорим о том, как максимально эффективно использовать предстоящий саммит, включая продвижение политического диалога в духе нашего особого привилегированного стратегического партнерства", — указал Лавров перед тем, как отправиться в зал переговоров с Джайшанкаром. Министр добавил, что ему есть что обсудить с коллегой и помимо этого.
"Расширение торгово-экономической кооперации, в том числе в сфере высоких технологий, военно-техническое сотрудничество и, конечно же, координация наших действий на международной арене, в ООН и в других объединениях", — перечислил Лавров.

Военно-технические перспективы

Переговоры действительно были плодотворными. "У нас общая позитивная оценка состояния и перспектив военно-технического взаимодействия, включая возможности расширения совместного производства современных видов вооружений", — говорил Лавров. С Индией Россия уже сотрудничает в освоении космоса, ядерной энергетике и других высокотехнологичных отраслях.
Главы внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Республики Индия заранее условились о расчетах по контрактам в национальных валютах. Россия направит в Индию зенитные ракетные системы С-400: пять ЗРК в составе командного пункта полка и два дивизиона по восемь пусковых установок. Поставки завершатся к апрелю 2023 года. Общая стоимость контракта — 5,43 миллиарда долларов. Уже на следующий день после переговоров Лаврова и Джайшанкара, 29 августа, был решен вопрос об авансе.
Кроме того, Нью-Дели получит от Москвы около тысячи авиационных ракет по нескольким контрактам. Детали и суммы сделок в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству пока не уточняли.
© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В феврале сообщалось, что Индия приобретет 21 российский истребитель четвертого поколения МиГ-29. Условия также пока не разглашались.
В Нью-Дели также выражали намерение закупить истребители Су-57. Тем не менее в апреле 2018-го Индия вышла из проекта Fifth Generation Fighter Aircraft, в рамках которого совместно с Россией разрабатывались первые индийские истребители пятого поколения на основе Су-57. Причина — разногласия по финансовым и техническим вопросам.

Торгово-экономические связи

"По итогам прошлого года объем товарооборота вырос более чем на 17 процентов и почти достиг 11 миллиардов долларов", — напомнил Лавров на пресс-конференции. По его словам, в этом году темпы также сохраняются хорошие.
"Мы не нуждаемся в том, чтобы специально популяризировать нашу продукцию в Индии, потому что индийские партнеры очень хорошо знают российский рынок. Мы с удовольствием прорабатываем конкретные проекты", — подчеркнул министр.
В августе стало известно, что Индия рассчитывает на поставки сибирского леса, поскольку на внутреннем рынке — дефицит древесины. Делегация индийских бизнесменов во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом во время визита во Владивосток также обсудила с представителями России сотрудничество в области энергетики, инфраструктурных проектов, высоких технологий, туризма.
Вскоре должны начаться официальные переговоры Евразийского экономического союза и Индии по зоне свободной торговли. "Скорейший запуск соответствующего переговорного процесса будет важным этапом на пути взаимодействия между Индией и ЕАЭС", — отметил Лавров.
И добавил, что обсуждалась и интенсивная работа в формате Россия — Индия — Иран по созданию международного транспортного коридора "Север — Юг". Консультации продолжаются на уровне специализированных ведомств.
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию

Международные проблемы

Уделили внимание и международным делам. В первую очередь разговор шел о Кашмире. Лавров сообщил, что коллега проинформировал его об изменениях в законодательстве.
Нью-Дели планирует отменить статью 370 Конституции, предоставляющую автономию штату Джамму и Кашмир. Известие об этом усилило напряженность вокруг этого проблемного региона. Пакистан выразил протест, индийского посла выслали из Исламабада, отозвали пакистанского посла из Нью-Дели.
Джайшанкар подчеркнул, что изменение особого статуса штата — сугубо внутреннее дело Индии. По его словам, Москва ясно понимает позицию Нью-Дели.
Помимо этого, обсудили ситуацию в Афганистане и иранскую ядерную сделку. Лавров считает, что у сторон схожие взгляды на урегулирование афганской проблемы.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар
Среди других тем — подготовка председательства России в БРИКС, проблематика сохранения иранской ядерной сделки. Продолжатся дискуссии об Афганистане. "Договорились продолжать тесную координацию по этой теме", — сказал Лавров и добавил, что Россия ждет присоединения Индии, Пакистана и Ирана к формату Россия — США — Китай. Джайшанкар добавил: "Мы всегда считали, что будущее Афганистана должно быть определено самими афганцами. Мы поддерживаем многие усилия по гуманитарной помощи в стране, мы давно этим занимаемся".
В переговорах затронули также взаимодействие России и Индии в АТР, ШОС, ООН и формате Россия — Индия — Китай.
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Восточный экономический форум-2019Нарендра МодиЕвразийский экономический союзБРИКССергей ЛавровМиГ-29С-400 «Триумф»Владимир ПутинРоссияИндияВ мире
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