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РИА Новости

ЕС обсудит идею "скоординированного морского присутствия" в ряде регионов

15:44 29.08.2019 (обновлено: 16:49 29.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Министры обороны стран ЕС обсуждают концепцию "скоординированного морского присутствия" в ряде стратегических регионов, но идея пока находится в начальной стадии, сообщила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Она председательствовала на неформальной встрече глав оборонных ведомств стран ЕС в Хельсинки, где обсуждалась проблема морской безопасности.
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"Мы обсуждали сегодня идею, концепцию скоординированного морского присутствия в ряде районов, представляющих стратегический интерес для ЕС", - сказала Могерини, отметив, что идея была предложена еще "пару месяцев назад" и не связана напрямую с ситуацией в Ормузском проливе.
По ее словам, концепция предполагает возможность для стран ЕС "получать и обмениваться информацией на основе данных, полученных от присутствующих на местах национальных морских сил". Она подчеркнула, что это не будет самостоятельной "миссией или операцией с "тяжелой" инфраструктурой, а дополнительным гибким инструментом координации" в распоряжении ЕС.
Глава дипломатии ЕС отметила, что страны договорились "как можно быстрее завершить" техническую подготовку этого инструмента. По словам Могерини, на это может понадобиться примерно "пара месяцев".
При этом она не исключила, что "это может быть вариантом в перспективе" в ситуации вокруг Ормузского пролива, но "пока концепция в начальной стадии", для начала она будет отработана в Гвинейском заливе.
Британия ранее заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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