ЕС обсудит идею "скоординированного морского присутствия" в ряде регионов

БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Министры обороны стран ЕС обсуждают концепцию "скоординированного морского присутствия" в ряде стратегических регионов, но идея пока находится в начальной стадии, сообщила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Она председательствовала на неформальной встрече глав оборонных ведомств стран ЕС в Хельсинки, где обсуждалась проблема морской безопасности.

"Мы обсуждали сегодня идею, концепцию скоординированного морского присутствия в ряде районов, представляющих стратегический интерес для ЕС", - сказала Могерини, отметив, что идея была предложена еще "пару месяцев назад" и не связана напрямую с ситуацией в Ормузском проливе.

По ее словам, концепция предполагает возможность для стран ЕС "получать и обмениваться информацией на основе данных, полученных от присутствующих на местах национальных морских сил". Она подчеркнула, что это не будет самостоятельной "миссией или операцией с "тяжелой" инфраструктурой, а дополнительным гибким инструментом координации" в распоряжении ЕС.

Глава дипломатии ЕС отметила, что страны договорились "как можно быстрее завершить" техническую подготовку этого инструмента. По словам Могерини, на это может понадобиться примерно "пара месяцев".

При этом она не исключила, что "это может быть вариантом в перспективе" в ситуации вокруг Ормузского пролива, но "пока концепция в начальной стадии", для начала она будет отработана в Гвинейском заливе.

Британия ранее заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.