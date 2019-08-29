Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T15:51Z
https://ria.ru/20190829/1558039093.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155145/38/1551453858_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6dc4f5c91fae2b0dd724d470ac375f15.jpg
РИА Новости

Эксперты выяснили, почему россияне выбирают верхние полки в поездах

15:41 29.08.2019 (обновлено: 15:51 29.08.2019)
3449
© РИА Новости / АО "Трансмашхолдинг" / Перейти в фотобанкНовые вагоны купе для РЖД
Новые вагоны купе для РЖД
© РИА Новости / АО "Трансмашхолдинг"
Перейти в фотобанк
Новые вагоны купе для РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Большинство россиян предпочитают путешествовать в поездах на нижних полках, но одинокие пассажиры, мамы с детьми и люди, едущие на короткое расстояние, не отказываются от альтернативного размещения, сообщает PR-представительство компании UFS.Travel.
"Онлайн-сервис для бронирования билетов UFS.Travel провел исследование в социальных сетях и выяснил, по каким критериям россияне выбирают места в поездах. 66% опрошенных отдают предпочтение нижним полкам, нежели верхним", - уточнили в представительстве.
Проводник в вагоне нового скоростного поезда Стриж, отправляющегося по маршруту Москва - Нижний Новгород с перрона Курского вокзала
14 августа, 17:50РИА Новости
Россиянам рассказали, нужно ли самим собирать постельное белье в поездах
Опрос проводился с 13 по 28 августа среди мужчин и женщин в возрасте от 17 до 35 лет, а также от 35 лет и старше.
Исследователи отметили, что поскольку 45% опрошенных респондентов больше всего денег тратят в путешествиях на авиа- и железнодорожные билеты, пассажиры очень тщательно подходят к выбору мест, чтобы поездка прошла максимально комфортно.
"Основными критериями при выборе места являются, безусловно, цена и компания-перевозчик. Участники опроса отмечают, что при поездках с друзьями выбирают, в первую очередь, нижние полки, а если путешествуют самостоятельно, то верхние, чтобы уединиться и отдохнуть в тишине. При покупке билетов путешествующие с детьми мамы выбирают для себя верхние полки, а для детей нижние. По словам россиянок, такое распределение мест наиболее выгодно и удобно", - прокомментировали ситуацию в компании.
Пассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер
16 июля, 06:14Туризм
Эксперты рассказали, как выглядит типичный пассажир российского поезда
"Хочется отметить, что на выбор места также влияет длительность поездки. На коротких расстояниях (до 12 часов в пути) пассажиры отдают предпочтение верхним полкам - можно сразу лечь спать, почитать книгу или послушать музыку. Если же дорога предстоит долгая, то в приоритет получают нижние места, так как на них удобнее сидеть, а также есть столик, за которым можно есть, использовать компьютер и тому подобное", - уточнили аналитики.
Эксперты также выяснили, что с возрастом меньше людей готовы выбирать верхнюю полку, пассажиры до 35 лет в 66% случаев отдают предпочтение нижней, а старше 35 лет еще на 5% больше (71%). При этом мужчины, в отличие от женщин, с большей охотой выбирают верхнюю полку - 42% против 29%.
2531111
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмРЖДРоссияОбщество
Рекомендуем
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
РИА
Новости
Ученики гимназии
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Петр Порошенко
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Лента
новостей
Годовалый ребенок, пропавший из колыбели в одном из сел Дюртюлинского района Якутии
В Башкирии ищут ребенка, который исчез ночью из колыбели
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге
В Совете Европы отреагировали на решение России выплатить долг по взносам
Машина Следственного комитета РФ
В Башкирии проверят причастность родителей к пропаже маленького мальчика
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне" в Сочи
Вадим Пристайко
Киев не будет вести бесконечные переговоры по Донбассу, заявил Пристайко
Бурый медведь
Нападение медведей на американцев попало на видео
Регистратура
В Нижнем Тагиле главврачей отстранили от работы после увольнений хирургов
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Тыквенный сок
Врач назвала три самых полезных продукта осенью
Вулкан Стромболи в Тирренском море
В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
Лента новостейМолния