Эксперты выяснили, почему россияне выбирают верхние полки в поездах

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Большинство россиян предпочитают путешествовать в поездах на нижних полках, но одинокие пассажиры, мамы с детьми и люди, едущие на короткое расстояние, не отказываются от альтернативного размещения, сообщает PR-представительство компании Большинство россиян предпочитают путешествовать в поездах на нижних полках, но одинокие пассажиры, мамы с детьми и люди, едущие на короткое расстояние, не отказываются от альтернативного размещения, сообщает PR-представительство компании UFS.Travel

"Онлайн-сервис для бронирования билетов UFS.Travel провел исследование в социальных сетях и выяснил, по каким критериям россияне выбирают места в поездах. 66% опрошенных отдают предпочтение нижним полкам, нежели верхним", - уточнили в представительстве.

Опрос проводился с 13 по 28 августа среди мужчин и женщин в возрасте от 17 до 35 лет, а также от 35 лет и старше.

Исследователи отметили, что поскольку 45% опрошенных респондентов больше всего денег тратят в путешествиях на авиа- и железнодорожные билеты, пассажиры очень тщательно подходят к выбору мест, чтобы поездка прошла максимально комфортно.

"Основными критериями при выборе места являются, безусловно, цена и компания-перевозчик. Участники опроса отмечают, что при поездках с друзьями выбирают, в первую очередь, нижние полки, а если путешествуют самостоятельно, то верхние, чтобы уединиться и отдохнуть в тишине. При покупке билетов путешествующие с детьми мамы выбирают для себя верхние полки, а для детей нижние. По словам россиянок, такое распределение мест наиболее выгодно и удобно", - прокомментировали ситуацию в компании.

"Хочется отметить, что на выбор места также влияет длительность поездки. На коротких расстояниях (до 12 часов в пути) пассажиры отдают предпочтение верхним полкам - можно сразу лечь спать, почитать книгу или послушать музыку. Если же дорога предстоит долгая, то в приоритет получают нижние места, так как на них удобнее сидеть, а также есть столик, за которым можно есть, использовать компьютер и тому подобное", - уточнили аналитики.