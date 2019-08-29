Лукашенко рассказал о желании начать отношения с США с "нового листа"

МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном рассказал о желании Минска начать отношения с Вашингтоном с "нового листа".

Это первая встреча Лукашенко и Болтона. Ранее издание Foreign Policy отмечало, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит Белоруссию, с начала этого века.

"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг Вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет... что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа", - сказал Лукашенко в четверг на встрече в Минске.

По словам Лукашенко, у стран уже есть "некая история" перезагрузки отношений".

Лукашенко назвал историческим визит Болтона в Минск, но напомнил, что до этого в республике побывало много экспертов и специалистов из США, с которыми белорусский президент лично встречался. "Но таких заметных, высокопоставленных фигур в Беларуси не было давно. И в этом тоже историчность визита", - сказал белорусский лидер.

Он предложил Болтону обсудить "откровенно, даже по-дружески, все вопросы отношений, пусть они (вопросы - ред.) будут неприятные для Беларуси, но Вы должны их обозначить". " Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужными обозначить перед Вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе и те, которые, может быть, будут не очень приятны для США. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между странами", - продолжил он.

В свою очередь Болтон сказал, что данная встреча - "очень хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам региональной безопасности, а также по очень важной теме двустороннего сотрудничества". "Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США: вопросы прав человека, нераспространения оружия. И, я согласен с Вами, что мы должны быть предельно откровенны по этим темам. И, я думаю, мы сможет найти общий язык", - сказал советник президента США. Он подчеркнул, что "история не стоит на месте: прошло достаточно много времени с момента распада Советского Союза, изменилась геополитическая ситуация". "Есть и вопросы, связанные со странами, находящимися за пределами региона, но которые также влияют на ситуацию здесь, я бы тоже хотел обсудить", - добавил Болтон.