Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД подтвердили эту информацию.

В Страсбурге пока никак не отреагировали на это заявление.

Ранее Москва заплатила взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро.

В апреле 2014-го делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.

В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.

Россия — один из основных плательщиков в бюджет совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.