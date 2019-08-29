Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД подтвердили эту информацию.
В Страсбурге пока никак не отреагировали на это заявление.
Ранее Москва заплатила взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро.
22 августа, 10:24Сказано в эфире"Диалог возможен только на основе равноправия". Политолог о России и СЕРоссия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят там видеть, она готова обойтись, заявил Владимир Путин. В эфире радио Sputnik заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал слова российского президента.
В апреле 2014-го делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.
В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.
Россия — один из основных плательщиков в бюджет совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.