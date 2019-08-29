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РИА Новости

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

15:31 29.08.2019 (обновлено: 18:17 29.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД подтвердили эту информацию.
В Страсбурге пока никак не отреагировали на это заявление.
Ранее Москва заплатила взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро.
Здание Дворца Европы в Страсбурге
22 августа, 10:24Сказано в эфире
"Диалог возможен только на основе равноправия". Политолог о России и СЕРоссия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят там видеть, она готова обойтись, заявил Владимир Путин. В эфире радио Sputnik заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал слова российского президента.
В апреле 2014-го делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.
В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.
Россия — один из основных плательщиков в бюджет совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
Вчера, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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Совет ЕвропыЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Хирурги разбегаются из-за низких зарплат, народ сроком лечить будет некому, а правительство решает миллионы валюты в Европу направить. Ту самую, которая против России санкции ввела.
29 августа, 15:37
Павел Иванов
12261010121422
Мои искренние соболезнования российскому бюджету. Деньги на ветер за пустые кресла и унижение.
29 августа, 15:37
ggoldmikron
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