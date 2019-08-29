В Кузбассе шесть человек пострадали из-за возгорания в маршрутке

КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Пятеро пассажиров маршрутки в городе Ленинске-Кузнецком, из которых трое детей, а также водитель получили ожоги из-за того, что закипевший тосол выплеснулся в салон, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
"По версии следствия, 29 августа текущего года на одной из автодорог в городе Ленинске-Кузнецком во время движения у маршрутного автобуса, в салоне которого находились пассажиры, перегрелся двигатель. Водитель остановил транспортное средство, попытался устранить неисправность. Внезапно произошел выброс охлаждающей жидкости в салон автомобиля. В результате водитель и 5 пассажиров, из них трое детей в возрасте 10, 13 и 17 лет, получили ожоги различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевших доставили в медицинское учреждение, где им оказали квалифицированную помощь, и отпустили домой.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – уточняется в пресс-релизе.
В ходе предварительного следствия будет устанавливаться, в технически исправном ли состоянии автобус выпускался на линию. Обстоятельства инцидента выясняются.