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РИА Новости

В Кузбассе шесть человек пострадали из-за возгорания в маршрутке

15:30 29.08.2019 (обновлено: 16:17 29.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Пятеро пассажиров маршрутки в городе Ленинске-Кузнецком, из которых трое детей, а также водитель получили ожоги из-за того, что закипевший тосол выплеснулся в салон, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
"По версии следствия, 29 августа текущего года на одной из автодорог в городе Ленинске-Кузнецком во время движения у маршрутного автобуса, в салоне которого находились пассажиры, перегрелся двигатель. Водитель остановил транспортное средство, попытался устранить неисправность. Внезапно произошел выброс охлаждающей жидкости в салон автомобиля. В результате водитель и 5 пассажиров, из них трое детей в возрасте 10, 13 и 17 лет, получили ожоги различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевших доставили в медицинское учреждение, где им оказали квалифицированную помощь, и отпустили домой.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – уточняется в пресс-релизе.
В ходе предварительного следствия будет устанавливаться, в технически исправном ли состоянии автобус выпускался на линию. Обстоятельства инцидента выясняются.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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