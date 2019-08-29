В Кузбассе шесть человек пострадали из-за возгорания в маршрутке

"По версии следствия, 29 августа текущего года на одной из автодорог в городе Ленинске-Кузнецком во время движения у маршрутного автобуса, в салоне которого находились пассажиры, перегрелся двигатель. Водитель остановил транспортное средство, попытался устранить неисправность. Внезапно произошел выброс охлаждающей жидкости в салон автомобиля. В результате водитель и 5 пассажиров, из них трое детей в возрасте 10, 13 и 17 лет, получили ожоги различной степени тяжести", – говорится в сообщении.