Пассажиров севшего на мель теплохода в ЯНАО эвакуировали на другое судно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 авг - РИА Новости. Пассажиров теплохода "Метеор", севшего на мель на реке Малая Обь в 40 километрах от села Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа, эвакуировали на другое судно, сообщили РИА Новости в компании "Северречфлот".

Ранее в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что "Метеор", выполнявший рейс по маршруту Березово - Салехард - Мужи и обратно сел на мель на реке Малая Обь. Это произошло в 40 километрах от села Мужи. На борту в тот момент находились 62 пассажира, никто не пострадал.

"В 15.30 (13.30 мск) пассажиры были эвакуированы на скоростное судно проекта А-145 "Рем Вяхирев", - сообщили в "Северречфлоте", уточнив, что в настоящее время ожидается его прибытие в Салехард.