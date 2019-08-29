Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T15:26Z
https://ria.ru/20190829/1558037156.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155602/93/1556029387_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_92ed5ee88f29a7b58764eda4aa713bed.jpg
РИА Новости

Пассажиров севшего на мель теплохода в ЯНАО эвакуировали на другое судно

15:26 29.08.2019
491
© РИА Новости / Светлана БаеваТеплоход
Теплоход
© РИА Новости / Светлана Баева
Теплоход. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 авг - РИА Новости. Пассажиров теплохода "Метеор", севшего на мель на реке Малая Обь в 40 километрах от села Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа, эвакуировали на другое судно, сообщили РИА Новости в компании "Северречфлот".
Ранее в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что "Метеор", выполнявший рейс по маршруту Березово - Салехард - Мужи и обратно сел на мель на реке Малая Обь. Это произошло в 40 километрах от села Мужи. На борту в тот момент находились 62 пассажира, никто не пострадал.
Ростов-на-Дону
18 августа, 09:32РИА Новости
В Ростовской области сел на мель сухогруз с пшеницей
"В 15.30 (13.30 мск) пассажиры были эвакуированы на скоростное судно проекта А-145 "Рем Вяхирев", - сообщили в "Северречфлоте", уточнив, что в настоящее время ожидается его прибытие в Салехард.
Согласно информации профильного департамента, для выяснения причин случившегося в район, где теплоход сел на мель, выехала комиссия с представителями компании-перевозчика. В ведомстве также пояснили РИА Новости, что инцидент не повлиял на пятничное расписание речных маршрутов в регионе.
100000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий АОРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС
В ЯНАО сел на мель теплоход с 62 пассажирами
РИА
Новости
Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в Краснодарском крае
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве четырехлетней падчерицы
Грузовые корабли в море
Число погибших при опрокидывании судна у берегов Камеруна возросло до 18
Владимир Путин
Путин освободил от должности главу Управления информобеспечения президента
Лента
новостей
Президент Дональд Трамп
Ураган "Дориан" может стать одним из крупнейших в США, заявил Трамп
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
У побережья США произошло землетрясение
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Якутии сбежавшего с оружием полицейского задержали с недостачей патронов
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Кузбассе шесть человек пострадали из-за возгорания в маршрутке
Статуя Фемиды в суде
В Приморье начался суд по делу ученика, которого в школе окунули в унитаз
Паводок
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о желании начать отношения с США с "нового листа"
Главная проблема материалов для искусственных суставов - их низкая износостойкость
Российские ученые разработали неизнашивающиеся протезы для суставов
Офис банка Открытие на улице Большая Якиманка в Москве
Еще один бывший топ-менеджер "Открытия" вернет банку премию
Аэропорт после ливневых дождей во Владивостоке
Ливни в Приморье вызвали новую волну паводка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
Лента новостейМолния