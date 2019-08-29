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РИА Новости

Ураган "Дориан" может стать одним из крупнейших в США, заявил Трамп

15:23 29.08.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ураган "Дориан" может стать одним из крупнейших в истории США, заявил в четверг президент страны Дональд Трамп.
Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис объявил в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
"Кажется, ураган "Дориан" обрушится на Флориду поздно вечером в воскресенье. Будьте готовы и, пожалуйста, следуйте инструкциям (властей - ред.) на уровне штатов и на федеральном уровне. Это будет очень большой ураган, возможно, один из крупнейших!" - написал Трамп в Twitter.
В среду стало известно, что тропический шторм "Дориан" в Атлантическом океане усилился до урагана. По данным центра слежения за ураганами, он вплотную приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне, из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана - "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.
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