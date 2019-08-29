Ураган "Дориан" может стать одним из крупнейших в США, заявил Трамп

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ураган "Дориан" может стать одним из крупнейших в истории США, заявил в четверг президент страны Дональд Трамп.

Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис объявил в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".

"Кажется, ураган "Дориан" обрушится на Флориду поздно вечером в воскресенье. Будьте готовы и, пожалуйста, следуйте инструкциям (властей - ред.) на уровне штатов и на федеральном уровне. Это будет очень большой ураган, возможно, один из крупнейших!" - написал Трамп в Twitter

В среду стало известно, что тропический шторм "Дориан" в Атлантическом океане усилился до урагана. По данным центра слежения за ураганами, он вплотную приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час.