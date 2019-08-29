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РИА Новости

Число погибших при опрокидывании судна у берегов Камеруна возросло до 18

15:21 29.08.2019
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© Depositphotos / Jatuporn AmorntangsГрузовые корабли в море
Грузовые корабли в море
© Depositphotos / Jatuporn Amorntangs
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Число погибших в результате опрокидывании водного транспортного средства у юго-западного побережья Камеруна увеличилось до 18 человек, поисковая операция на месте происшествия продолжается, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на камерунские ВМС.
Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали три человека.
Судно Austrheim опрокинулось в ночь с воскресенья на понедельник. Инцидент произошел из-за штормовой ситуации на воде близ полуострова Бакасси в Гвинейском заливе. Судно направлялось из Нигерии и должно было причалить в порт города Тико в юго-западном районе Камеруна. По данным транспортной компании Achouka, на борту находились 132 человека. Местное телевидение сообщает, что общее число пассажиров составляло около 150.
Выживших спасали сотрудники элитного подразделения армии и служащие ВМС страны. Армия также сообщает, что спасательные операции продолжаются.
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