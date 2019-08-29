Число погибших при опрокидывании судна у берегов Камеруна возросло до 18

Судно Austrheim опрокинулось в ночь с воскресенья на понедельник. Инцидент произошел из-за штормовой ситуации на воде близ полуострова Бакасси в Гвинейском заливе. Судно направлялось из Нигерии и должно было причалить в порт города Тико в юго-западном районе Камеруна. По данным транспортной компании Achouka, на борту находились 132 человека. Местное телевидение сообщает, что общее число пассажиров составляло около 150.