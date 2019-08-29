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РИА Новости
Культура

Политехнический музей и Останкинский парк станут площадками "Круга света"

15:15 29.08.2019 (обновлено: 15:17 29.08.2019)
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© МоскомархитектураПолитехнический музей в Москве
Политехнический музей в Москве
© Москомархитектура
Политехнический музей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Впервые Политехнический музей и Останкинский парк в Москве станут площадками ежегодного фестиваля "Круг света", рассказали РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Девятый Московский международный фестиваль под открытым небом "Круг света" пройдет с 20 по 24 сентября.
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"Впервые в истории "Круга света" его площадкой станет только что "сбросивший с себя" строительные леса Политехнический музей. Площадка встретит гостей фестиваля архитектурным видеомэппингом, посвященным истории знаменитого музея и значимости научно-технического прогресса. Впервые к фестивалю присоединился и Останкинский парк с маршрутом-путешествием по геометрическим иллюзиям. Следуя ему, гости парка увидят 14 завораживающих световых и видеопроекционных инсталляций", - рассказали в пресс-службе.
Они отметили, что 20 сентября на Гребном канале торжественным открытием фестиваля "Круг света" станет мультимедийный мюзикл "Семь нот". Световое шоу расскажет о том, как музыкальная гармония помогает людям находить путь к гармонии душевной.
На этой же площадке 24 сентября состоится церемония закрытия фестиваля. В первой части зрители увидят световую новеллу "Код единства". Героями представления впервые могут стать жители страны, зрители фестиваля. До 5 сентября проходит сбор детских фотографий, которые появятся в шоу на главной площадке фестиваля "Круг света".
На Театральной площади организуют 270-градусную панорамную площадку, где в единый проекционный экран соединятся фасады трех театров: Большого, Малого и РАМТ. В течение пяти дней фестиваля здесь будут демонстрироваться световая новелла, посвященная Году театра в России, видеомэппинговое шоу "Спартак" и архитектурный мэппинг официального партнера фестиваля.
Кроме того, на Театральной площади зрители увидят работы финалистов международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" из 5 стран.
В Центре Digital October 21 и 22 сентября в рамках мастер-классов, панельных дискуссий и лекций ведущие мировые специалисты по светодизайну и видеопроекции преподадут уроки "геометрии света", поделятся собственным опытом реализации масштабных проектов по всему миру, расскажут о подводных камнях организационного процесса световых представлений, обсудят технические новинки и актуальные тенденции индустрии.
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КультураОстанкинский паркПолитехнический музейМоскваОбщество
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