Политехнический музей и Останкинский парк станут площадками "Круга света"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Впервые Политехнический музей и Останкинский парк в Москве станут площадками ежегодного фестиваля "Круг света", рассказали РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

Девятый Московский международный фестиваль под открытым небом "Круг света" пройдет с 20 по 24 сентября.

"Впервые в истории "Круга света" его площадкой станет только что "сбросивший с себя" строительные леса Политехнический музей. Площадка встретит гостей фестиваля архитектурным видеомэппингом, посвященным истории знаменитого музея и значимости научно-технического прогресса. Впервые к фестивалю присоединился и Останкинский парк с маршрутом-путешествием по геометрическим иллюзиям. Следуя ему, гости парка увидят 14 завораживающих световых и видеопроекционных инсталляций", - рассказали в пресс-службе.

Они отметили, что 20 сентября на Гребном канале торжественным открытием фестиваля "Круг света" станет мультимедийный мюзикл "Семь нот". Световое шоу расскажет о том, как музыкальная гармония помогает людям находить путь к гармонии душевной.

На этой же площадке 24 сентября состоится церемония закрытия фестиваля. В первой части зрители увидят световую новеллу "Код единства". Героями представления впервые могут стать жители страны, зрители фестиваля. До 5 сентября проходит сбор детских фотографий, которые появятся в шоу на главной площадке фестиваля "Круг света".

На Театральной площади организуют 270-градусную панорамную площадку, где в единый проекционный экран соединятся фасады трех театров: Большого, Малого и РАМТ. В течение пяти дней фестиваля здесь будут демонстрироваться световая новелла, посвященная Году театра в России, видеомэппинговое шоу "Спартак" и архитектурный мэппинг официального партнера фестиваля.

Кроме того, на Театральной площади зрители увидят работы финалистов международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" из 5 стран.