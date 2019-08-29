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РИА Новости

Госдума рассмотрит проект о снижении отчетной нагрузки на учителей

15:12 29.08.2019 (обновлено: 15:17 29.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчительница сортирует учебники в классе
Учительница сортирует учебники в классе
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют рассмотреть в осенней сессии законопроект, направленный на снижение избыточной отчетности учителей, которые обязаны будут, в соответствии с проектом, предоставлять лишь четыре отчетных документа, сказала зампредседателя Комитета ГД по образованию и науке Лариса Тутова.
Ранее министр просвещения России Ольга Васильева сообщила, что в Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах только четыре отчетных документа. Уточняется, что должны остаться: рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал, электронный дневник.
"Очень нашумевшая тема о бюрократической нагрузке, которой подвержен учитель. Здесь была проделана большая работа. Мы проводили федеральный опрос на предмет загруженности учителей. Первый шаг в этом направлении мы сделали вместе с депутатами. Мы подготовили проект закона о тех четырёх обязательных документах, которые должны быть у учителя. И этот законопроект сейчас у нас в Государственной Думе. Я надеюсь, что в осеннюю сессию мы его будем рассматривать и с принятием этого закона это труд нашего учителя и даст больше возможностей уделять... творчеству и нашим детям",- сказала Тутова на московском международном форуме "Город образования" в ходе панельной дискуссии "Национальная система профессионального роста педагогических работников: обеспечение качества образования и повышение социального статуса учителя".
Она уточнила, что законопроект также подразумевает хранение прочей необходимой для проверяющих органов информации в общем доступе на официальном сайте образовательного учреждения.
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28 августа, 00:19РИА Новости
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