Госдума рассмотрит проект о снижении отчетной нагрузки на учителей

"Очень нашумевшая тема о бюрократической нагрузке, которой подвержен учитель. Здесь была проделана большая работа. Мы проводили федеральный опрос на предмет загруженности учителей. Первый шаг в этом направлении мы сделали вместе с депутатами. Мы подготовили проект закона о тех четырёх обязательных документах, которые должны быть у учителя. И этот законопроект сейчас у нас в Государственной Думе. Я надеюсь, что в осеннюю сессию мы его будем рассматривать и с принятием этого закона это труд нашего учителя и даст больше возможностей уделять... творчеству и нашим детям",- сказала Тутова на московском международном форуме "Город образования" в ходе панельной дискуссии "Национальная система профессионального роста педагогических работников: обеспечение качества образования и повышение социального статуса учителя".