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РИА Новости
Культура

Певица из Албании стала лучшей на конкурсе "Новая волна" в Сочи

15:11 29.08.2019
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© Фото : страница New Wave в FacebookУчастница конкурса "Новая волна" Инис Незири из Албании
Участница конкурса Новая волна Инис Незири из Албании
© Фото : страница New Wave в Facebook
СОЧИ, 29 авг - РИА Новости. Жюри конкурса "Новая волна" признали певицу из Албании Инис Незири лучшей, оценив ее выступления высшими баллами, сообщил журналистам генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна 2019" проходит в Сочи с 24 по 29 августа. В заключительный день в центре Сочи состоялись торжественные закладки барельефа и звезды конкурса. На церемонии организаторы поздравили участников с замечательными результатами, признав, что особенно ярким стало выступление певицы из Албании.
"Мы считаем еще, но интернет весь пестрит, люди считают баллы. Албанка, юная участница потрясающая. Мурашки были, когда она пела песню Пугачевой. Все "десятки", какие могут быть комментарии, когда профессиональные члены жюри ставят "десять", это само за себя говорит. Поэтому мы все ее поздравляем.... Мы очень довольны результатами конкурса", - пояснил журналистам Румянцев.
Он добавил, что для конкурсантов, которые выбраны из огромного количества, многотысячных претендентов на участие в "Новой волне" со всего мира, возможность выступить в Сочи уже победа.
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"Я очень много работала, думаю, эта победа стала достойной оплатой за мои труды. Я сюда приехала, чтобы показать лучшее, на что я способна, я сделала это, показала свой максимум. Окончательно в свою победу я поверю только вечером, когда мне вручат награду. Пока я ещё пребываю в шоке. Конкурс стал для меня большим опытом, хорошей школой, мы стали одной семьёй за это время", - рассказала журналистам певица Инис Незири.
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КультураНовая волнаАлбанияСочи
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