В Приморье начался суд по делу ученика, которого в школе окунули в унитаз

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Судебный процесс по резонансному уголовному делу о побоях пятиклассника, которого в школе в Приморье окунули в унитаз, начался в городе Большой Камень.

В четверг, 29 августа, у мирового судьи начался судебный процесс по уголовному делу, прошли первые допросы, был допрошен школьник. Многодетному отцу предъявлено обвинение по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", за что ему грозит до двух лет лишения свободы. Судебный процесс начался со второй попытки: первоначально слушание дела было назначено на 20 августа, но тогда заседание перенесли на 29 августа.

"Процесс сегодня начался, но решение по делу - это вопрос не одного дня", - сказал источник агентства, близкий к рассмотрению дела.

В школе №2 в Большом Камне произошел инцидент с самосудом над пятиклассником. Местное ИА "Дейта" сообщило, что один из учеников школы издевался над детьми, и их родители утром 20 февраля отвели школьника в мужской туалет, где окунули головой в унитаз. Директора школы Татьяну Коврову после инцидента временно отстранили, также у класса сменили классного руководителя.

В прокуратуре края агентству ранее сообщали, что по факту инцидента проводится проверка. В УМВД отметили, что в полицию поступило сообщение о том, что один из родителей причинил вред здоровью школьника. Законные представители других школьников обратились в полицию со встречными заявлениями о причинении телесных повреждений их детям. Мальчик и его опекун посещают психолога. Следователи возбудили дело по факту побоев, задержан один человек. Мера пресечения ему не избрана. Также возбуждено дело о халатности органов профилактики школы.