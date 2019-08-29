Биография Андрея Загороднюка

Андрей Павлович Загороднюк окончил Оксфордский университет, где изучал финансы. Получил диплом права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Был владельцем предприятий, работающих в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и производственной отраслях.
В 2005 году он основал компанию Discovery Drilling Equipment, специализирующуюся на проектировании, изготовлении и сервисном обслуживании буровых установок и стал ее генеральным директором.
В 2015 году возглавил Проектный офис реформ Министерства обороны Украины.
5 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим внештатным советником.
9 июля 2019 года указом президента Украины Загороднюк вошел в наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром".
Отец Андрея Загороднюка – Павел Загороднюк – является владельцем компании "Группа Надра", которая занимается производством оборудования для бурения. Он был советником экс-премьера Николая Азарова и в настоящее время входит в наблюдательный совет "Укрнафты".
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