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РИА Новости

Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил гендиректора компании по производству буровых установок Андрея Загороднюка своим внештатным советником, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.
"Назначить Загороднюка Андрея Павловича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.
Загороднюк является генеральным директором Discovery Drilling Equipment, компания специализируется на проектировании, изготовлении и сервисном обслуживании буровых установок. Кроме того, он руководитель проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины.
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