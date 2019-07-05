Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил гендиректора компании по производству буровых установок Андрея Загороднюка своим внештатным советником, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Загороднюк является генеральным директором Discovery Drilling Equipment, компания специализируется на проектировании, изготовлении и сервисном обслуживании буровых установок. Кроме того, он руководитель проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины.