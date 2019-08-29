Путин заявил Меркель о важности подготовки к саммиту "нормандской четверки"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о важности серьезной подготовки к саммиту нормандской четверки для выхода на позитивные результаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Путин и Меркель подчеркнули безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, был "выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках "нормандского формата", в том числе по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", подчеркивает пресс-служба.
"Президент России отметил важность серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки" – с тем, чтобы выйти на конкретные позитивные результаты. В этом контексте подчеркнута необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годы", - говорится в сообщении.