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РИА Новости

Путин заявил Меркель о важности подготовки к саммиту "нормандской четверки"

15:00 29.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о важности серьезной подготовки к саммиту нормандской четверки для выхода на позитивные результаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Путин и Меркель подчеркнули безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, был "выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках "нормандского формата", в том числе по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", подчеркивает пресс-служба.
"Президент России отметил важность серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки" – с тем, чтобы выйти на конкретные позитивные результаты. В этом контексте подчеркнута необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годы", - говорится в сообщении.
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