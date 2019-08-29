Крымские компании готовы помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс

ДАМАСК, 29 авг – РИА Новости. Участвующие в 61-й международной выставке крымские компании готовы оказать помощь Сирии в восстановлении нефтегазового комплекса, горнодобывающей промышленности и переработке фосфатов, заявил РИА Новости генеральный директор ТКП "Крымторг", председатель совета торгово-промышленной палаты Крыма Владимир Клименко.

По его словам, делегация Крыма провела встречи в министерствах промышленности, энергетики, планируются также переговоры в министерстве нефти САР. Он отметил, что это пока "организационный" этап переговоров.

"Цель наша – поучаствовать в восстановлении промышленности Сирии, так как многие из предприятий были уничтожены или выведены из строя. Я приехал представить продукцию, чтобы мы могли оказать помощь в восстановлении нефтегазового комплекса путем поставок оборудования, химии для нефтегазодобычи, также оказать помощь в проектировании и поставке оборудования для плавучих буровых установок при разработке на шельфе, горношахтного оборудования", - рассказал Клименко.

Он напомнил о значительных запасах железной руды, каменной соли, фосфатов, щебня, гравия в Сирии.

Клименко отметил, что компания намерена передать САР "передовые оборудование и технику".

Кроме того, компания готова предложить Сирии стационарные и подвижные электростанции, а также решения по доставке нефти и горюче-смазочных материалов: вагоны-цистерны, автомобильный транспорт. Как отметил Клименко, данное решение будет интересно САР в свете вывода из строя нефтепроводов.

Министерство нефти Сирии в конце июня сообщило, что неизвестные вывели из строя пять нефтяных трубопроводов в прибрежных водах Сирии у города Баньяс. Подобная диверсия произошла впервые за время кризиса в стране.

Переработка фосфатов

"Есть также решения для сельскохозяйственного комплекса: Сирия добывает фосфаты… в 70-е годы Сирия и СССР заключили договор, что в крымском городе Армянск построят завод, который будет перерабатывать фосфаты и делать удобрения не только для САР, но и для СССР. Предполагалось, что Сирия привозит фосфаты, а забирает удобрения", - сообщил Клименко.

Кроме того, крымские компании также занимаются разминированием, что важно для грядущего этапа восстановления в Сирии. "Эта проблема тоже озвучена, мы готовы предоставить услуги по гуманитарному разминированию", - заявил собеседник агентства.

Министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта заявил в конце декабря, что Сирия готова начать поставку фосфатов со своих месторождений в Крым. Министр подчеркнул, что фосфаты нужны химзаводу "Крымский титан" для производства удобрений.