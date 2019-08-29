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РИА Новости
Война в Сирии

Крымские компании готовы помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс

15:00 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
ДАМАСК, 29 авг – РИА Новости. Участвующие в 61-й международной выставке крымские компании готовы оказать помощь Сирии в восстановлении нефтегазового комплекса, горнодобывающей промышленности и переработке фосфатов, заявил РИА Новости генеральный директор ТКП "Крымторг", председатель совета торгово-промышленной палаты Крыма Владимир Клименко.
По его словам, делегация Крыма провела встречи в министерствах промышленности, энергетики, планируются также переговоры в министерстве нефти САР. Он отметил, что это пока "организационный" этап переговоров.
"Цель наша – поучаствовать в восстановлении промышленности Сирии, так как многие из предприятий были уничтожены или выведены из строя. Я приехал представить продукцию, чтобы мы могли оказать помощь в восстановлении нефтегазового комплекса путем поставок оборудования, химии для нефтегазодобычи, также оказать помощь в проектировании и поставке оборудования для плавучих буровых установок при разработке на шельфе, горношахтного оборудования", - рассказал Клименко.
Он напомнил о значительных запасах железной руды, каменной соли, фосфатов, щебня, гравия в Сирии.
Клименко отметил, что компания намерена передать САР "передовые оборудование и технику".
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Кроме того, компания готова предложить Сирии стационарные и подвижные электростанции, а также решения по доставке нефти и горюче-смазочных материалов: вагоны-цистерны, автомобильный транспорт. Как отметил Клименко, данное решение будет интересно САР в свете вывода из строя нефтепроводов.
Министерство нефти Сирии в конце июня сообщило, что неизвестные вывели из строя пять нефтяных трубопроводов в прибрежных водах Сирии у города Баньяс. Подобная диверсия произошла впервые за время кризиса в стране.

Переработка фосфатов

"Есть также решения для сельскохозяйственного комплекса: Сирия добывает фосфаты… в 70-е годы Сирия и СССР заключили договор, что в крымском городе Армянск построят завод, который будет перерабатывать фосфаты и делать удобрения не только для САР, но и для СССР. Предполагалось, что Сирия привозит фосфаты, а забирает удобрения", - сообщил Клименко.
Кроме того, крымские компании также занимаются разминированием, что важно для грядущего этапа восстановления в Сирии. "Эта проблема тоже озвучена, мы готовы предоставить услуги по гуманитарному разминированию", - заявил собеседник агентства.
Министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта заявил в конце декабря, что Сирия готова начать поставку фосфатов со своих месторождений в Крым. Министр подчеркнул, что фосфаты нужны химзаводу "Крымский титан" для производства удобрений.
Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, в этом году она проходит с 28 августа по 6 сентября, участвуют около 1500 компаний из 38 стран.
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