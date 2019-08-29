Эксперт: усиление режима безопасности в Польше не повлияет на туристов

КАЛИНИНГРАД, 29 авг - РИА Новости. Российские туристы не почувствуют изменений во время пребывания в Польше из-за введения в стране режима террористической опасности, сообщила РИА Новости руководитель ассоциация предприятий индустрии туризма Калининградской области Тамара Торопова.
Ранее правительственный центр безопасности Польши сообщил, что премьер-министр подписал указ, вводящий первый уровень опасности ALFA и первый уровень опасности ALFA-CRP на территории страны. Оба уровня опасности будут действовать до 3 сентября. Поясняется, что уровни опасности были введены в связи с "необходимостью обеспечения соответствующего уровня безопасности участников мероприятий, организованных по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны".
"Не думаю, что местные жители и туристы заметят какие-то изменения. Во время Чемпионата мира по футболу в прошлом году в России меры безопасности также были усилены, но никто не заметил этого, - сказала Торопова. - У поляков опыт проведения крупных мероприятий есть большой — они проводили европейский футбольный чемпионат, был визит папы Римского. У нас никаких предупреждений не было, туристы как покупали путевки в Польшу, так и продолжают покупать".
Она отметила, что еженедельно туристические автобусы отправляются из Калининграда в Гданьск, никаких изменений в программе туров не предусмотрено.
Первую степень террористической опасности вводят в случае получения информации о террористической угрозе, вид и масштабы которой трудно предсказать. В соответствии с нормативными документами, во время действия первого уровня опасности граждане должны обратить особое внимание на любые нестандартные ситуации и потенциальные угрозы, например: необычно ведущих себя людей, пакеты, сумки или рюкзаки, оставленные без присмотра в общественных местах, автомобили (особенно грузовые), припаркованные возле мест скопления людей.
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