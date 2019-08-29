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РИА Новости

Власти Кузбасса опровергли данные о массовых нападениях медведей на людей

14:55 29.08.2019
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CC0 / jill111 / Медведь-гризли
Медведь-гризли
CC0 / jill111 /
КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Администрация Кемеровской области опровергла слухи о массовых нападениях медведей на людей: с начала года не зафиксировано ни одного случая, сообщает пресс-служба властей региона.
Ранее житель Кузбасса рассказал в группе "Инцидент Кемерово" в соцсети "ВКонтакте", что он все лето читает в чатах WhatsApp сообщения земляков о "нападениях медведей-людоедов в лесах близ населённых пунктов, в самих деревнях, на окраинах городов и на трассах". Мужчина считает, что "только за этот весенне-летний период число жертв превысило 10 человек", поэтому он обязан предупредить всех сам.
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"В 2019 году департаментом зарегистрированы два случая нападения медведей на пасеки и один случай нападения на домашний скот. Из общего количества случаев нападений один случай произошел в Новокузнецком районе, по одному случаю — в Таштагольском (нападение на домашний скот) и Юргинском районах. Специалистами департамента не было отмечено ни одного случая нападения медведя на человека", - сообщил начальник областного департамента по охране объектов животного мира Евгений Бойко.
Численность особей бурого медведя в Кемеровской области составляет более 3 тысяч. Животное не встречается в степных и лесостепных районах, основным местами его обитания являются таежные и горно-таежные леса области (Таштагольский, Тисульский районы, Междуреченский городской округ). Бойко напомнил, что основным фактором, способствующим выходу медведей к населенным пунктам и нападению на домашний скот, является безответственность самого человека.
"(Безответственность) выражается в устройстве несанкционированных свалок пищевых отходов около населенных пунктов, самовольных пасек, отсутствии присмотра за домашним скотом и ненадлежащее обустройство пасек", - объяснил чиновник.
Медведь является традиционным объектом охоты: лимит добычи в сезон охоты 2019-2020 года составляет более 300 особей, это около 10% от его общей численности. Охота на медведя в Кузбассе производится в два этапа: летне-осенняя охота – с 1 августа по 30 ноября и весенняя охота – с 5 апреля по 20 мая.
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