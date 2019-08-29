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РИА Новости

Россиянина задержали при попытке попасть на Украину

14:52 29.08.2019 (обновлено: 14:54 29.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовАвтомобили на КПП на границе России и Украины
Автомобили на КПП на границе России и Украины
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Автомобили на КПП на границе России и Украины. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Гражданин РФ на автомобиле пытался прорваться через границу с Украиной в Харьковской области, его задержали и запретили въезд в страну, заявило в четверг Министерство внутренних дел Украины.
"За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение военнослужащему ГПСУ (государственной пограничной службы Украины – ред.), нарушение режима в пункте пропуска - запрет въезда на Украину", - сообщается на странице МВД в Facebook.
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Отмечается, что инцидент произошел в Харьковской области.
"Как только мужчина услышал отказ, завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в направлении выезда из пункта пропуска. Чтобы не допустить прорыва, пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан", - отмечается в сообщении.
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