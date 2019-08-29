Болтон посетил в Минске мемориал "Яма", посвященный жертвам гетто

Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетил мемориал ”Яма“, установленный в память о жертвах минского гетто, казнённых 2 марта 1942

МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время пребывания в Белоруссии посетил мемориал "Яма", возведенный в память об жертвах минского гетто, сообщила в четверг пресс-служба американского посольства в Минске.

"Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетил мемориал "Яма", установленный в память о жертвах минского гетто, казненных 2 марта 1942 года. Советник Болтон отдал дань памяти погибшим в трагедии и тем американцам, кто выжил или потерял родных во время Холокоста в Беларуси", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter

Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетил мемориал ”Яма“, установленный в память о жертвах минского гетто, казнённых 2 марта 1942 г. Советник Болтон отдал дань памяти погибшим в трагедии и тем американцам, кто выжил или потерял родных во время Холокоста в Беларуси pic.twitter.com/7zZ2HAhArm — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) August 29, 2019

Программой визита Болтона в Белоруссию 29 августа запланированы переговоры с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. В МИД республики сообщали, что стороны обсудят вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности.

Болтон стал первым американским чиновником высокого ранга из побывавших в последние годы в Белоруссии.

В 1991 году Минск посещал государственный секретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года - президент США Билл Клинтон. Среди высокопоставленных чиновников США, посещавших Белоруссию в последнее время, - помощники государственного секретаря Филипп Гордон (2009 год) и Уэсс Митчелл (2018 год), зампомощника госсекретаря Джордж Кент (дважды в 2019 году).

Визит Болтона проходит на фоне улучшения отношений Минска с Западом на фоне роли Белоруссии в урегулировании конфликта на востоке Украины.