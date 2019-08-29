Болтон посетил в Минске мемориал "Яма", посвященный жертвам гетто

МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время пребывания в Белоруссии посетил мемориал "Яма", возведенный в память об жертвах минского гетто, сообщила в четверг пресс-служба американского посольства в Минске.
"Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетил мемориал "Яма", установленный в память о жертвах минского гетто, казненных 2 марта 1942 года. Советник Болтон отдал дань памяти погибшим в трагедии и тем американцам, кто выжил или потерял родных во время Холокоста в Беларуси", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетил мемориал ”Яма“, установленный в память о жертвах минского гетто, казнённых 2 марта 1942 г. Советник Болтон отдал дань памяти погибшим в трагедии и тем американцам, кто выжил или потерял родных во время Холокоста в Беларуси pic.twitter.com/7zZ2HAhArm— U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) August 29, 2019
Программой визита Болтона в Белоруссию 29 августа запланированы переговоры с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. В МИД республики сообщали, что стороны обсудят вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности.
Болтон стал первым американским чиновником высокого ранга из побывавших в последние годы в Белоруссии.
В 1991 году Минск посещал государственный секретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года - президент США Билл Клинтон. Среди высокопоставленных чиновников США, посещавших Белоруссию в последнее время, - помощники государственного секретаря Филипп Гордон (2009 год) и Уэсс Митчелл (2018 год), зампомощника госсекретаря Джордж Кент (дважды в 2019 году).
Визит Болтона проходит на фоне улучшения отношений Минска с Западом на фоне роли Белоруссии в урегулировании конфликта на востоке Украины.
В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение.