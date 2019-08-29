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РИА Новости

Российские ученые выяснили, как ящерицы ведут себя в космосе

14:48 29.08.2019
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© AFP 2019 / Yuri KadobnovЯщерицы
Ящерицы
© AFP 2019 / Yuri Kadobnov
Ящерицы. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Учёные МГУ имени Ломоносова и НИИ морфологии человека, отправившие некрупных ящериц на околоземную орбиту, обнаружили их игровое поведение в невесомости, сообщила в четверг пресс-служба университета.
"Учёные МГУ имени Ломоносова и НИИ морфологии человека отправили некрупных ящериц – толстопалых гекконов – в космос и обнаружили, что они проявляют игровое поведение даже в условиях невесомости", - говорится в сообщении МГУ, поступившем в РИА Новости.
Отмечается, что гекконы, у которых нижняя поверхность пальцев покрыта множеством микроскопических щетинок, обеспечивающих прочное сцепление даже с самыми гладкими поверхностями, неоднократно отправлялись на орбиту. Их игры были выявлены при анализе полетных видеозаписей эксперимента по изучению поведения рептилий в невесомости в рамках 30-дневного космического полета биологического спутника "Бион-М" номер 1, состоявшегося в апреле-мае 2013 года.
В сообщении говорится, что одной из ящериц прямо перед пуском ракеты-носителя удалось снять с себя ошейник, который впоследствии использовался в качестве объектов для игр. Гекконы толкали ошейник носом и языком или нажимали мордой на край обода лежащего ошейника, в результате чего тот надевался на ящерицу.
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19 августа, 12:54РИА Новости
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МГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияРИА Наука
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