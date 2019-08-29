Российские ученые выяснили, как ящерицы ведут себя в космосе

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Учёные МГУ имени Ломоносова и НИИ морфологии человека, отправившие некрупных ящериц на околоземную орбиту, обнаружили их игровое поведение в невесомости, сообщила в четверг пресс-служба университета.

"Учёные МГУ имени Ломоносова и НИИ морфологии человека отправили некрупных ящериц – толстопалых гекконов – в космос и обнаружили, что они проявляют игровое поведение даже в условиях невесомости", - говорится в сообщении МГУ, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что гекконы, у которых нижняя поверхность пальцев покрыта множеством микроскопических щетинок, обеспечивающих прочное сцепление даже с самыми гладкими поверхностями, неоднократно отправлялись на орбиту. Их игры были выявлены при анализе полетных видеозаписей эксперимента по изучению поведения рептилий в невесомости в рамках 30-дневного космического полета биологического спутника "Бион-М" номер 1, состоявшегося в апреле-мае 2013 года.