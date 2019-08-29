Гонконгские школьники планируют начать забастовку

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Союз забастовки школьников Гонконга призвал всех учащихся административного района с 3 сентября начать забастовку, требуя от властей полностью отказаться от законопроекта об экстрадиции, сообщает телерадиокорпорация Союз забастовки школьников Гонконга призвал всех учащихся административного района с 3 сентября начать забастовку, требуя от властей полностью отказаться от законопроекта об экстрадиции, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Помимо этого учащиеся требуют отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.

Представители союза заявили, что если правительство Гонконга до 13 сентября не ответит на их требования, они не исключают, что могут перейти к более активным действиям. Например, бастующие могут заблокировать входы учебных заведений. Но о конкретных действиях учащиеся будут решать самостоятельно, союз не поддерживает насильственные и радикальные действия.

Как сообщается, в союзе состоят учащиеся более 90 школ. Представители подчеркнули, что он был создан только для того, чтобы предоставить желающим принять участие в забастовке помощь и платформу для общения. Еще не решено, будет ли идти речь о бессрочной забастовке или же учащиеся будут бастовать один день каждую неделю.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.