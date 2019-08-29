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РИА Новости

В Минске начались переговоры Лукашенко и Болтона

14:39 29.08.2019 (обновлено: 14:40 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце Независимости в Минске впервые проводят переговоры, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщила американская дипмиссия в Минске, программой визита Болтона в Белоруссию 29 августа запланированы переговоры с Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Ожидается, что он обсудит вопросы региональной безопасности и подчеркнет поддержку США суверенитета и независимости Белоруссии, отметили в посольстве США.
Болтон станет первым американским чиновником высокого ранга из побывавших в последние годы в Белоруссии. В 1991 году Минск посещал государственный секретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года - президент США Билл Клинтон. Среди высокопоставленных чиновников США, посещавших Белоруссию в последнее время, - помощники государственного секретаря Филипп Гордон (2009 год) и Уэсс Митчелл (2018 год), зампомощника госсекретаря Джордж Кент (дважды в 2019 году).
Визит Болтона проходит на фоне улучшения отношений Минска с Западом на фоне роли Белоруссии в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
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В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение.
В 2019 году в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года. В конце марта замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два, в принципиальном плане соответствующая договоренность уже "фактически достигнута".
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Джон БолтонВладимир МакейАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииБелоруссияСШАУкраинаМинскВ мире
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