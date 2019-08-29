В Минске начались переговоры Лукашенко и Болтона

МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце Независимости в Минске впервые проводят переговоры, передает корреспондент РИА Новости.

Как ранее сообщила американская дипмиссия в Минске, программой визита Болтона в Белоруссию 29 августа запланированы переговоры с Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Ожидается, что он обсудит вопросы региональной безопасности и подчеркнет поддержку США суверенитета и независимости Белоруссии, отметили в посольстве США.

Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетил мемориал ”Яма“, установленный в память о жертвах минского гетто, казнённых 2 марта 1942 г. Советник Болтон отдал дань памяти погибшим в трагедии и тем американцам, кто выжил или потерял родных во время Холокоста в Беларуси pic.twitter.com/7zZ2HAhArm — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) August 29, 2019

Болтон станет первым американским чиновником высокого ранга из побывавших в последние годы в Белоруссии. В 1991 году Минск посещал государственный секретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года - президент США Билл Клинтон. Среди высокопоставленных чиновников США, посещавших Белоруссию в последнее время, - помощники государственного секретаря Филипп Гордон (2009 год) и Уэсс Митчелл (2018 год), зампомощника госсекретаря Джордж Кент (дважды в 2019 году).

Визит Болтона проходит на фоне улучшения отношений Минска с Западом на фоне роли Белоруссии в урегулировании конфликта на востоке Украины.

В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение.