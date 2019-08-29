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РИА Новости

Богданов обсудил ситуацию в Йемене с делегацией хуситов

14:38 29.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в ходе рабочей поездки в Оман встретился с представителями ряда йеменских общественно-политических сил, стороны обсудили ситуацию в Йемене и обратили внимание на важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния и налаживания политического процесса, сообщили в МИД РФ.
Ранее министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Майсари заявил, что правительственные силы возвратили контроль над городом Аден на юге страны, ранее захваченным сепаратистами из переходного Совета Южного Йемена. Позднее сообщалось, что вооруженные отряды международно признанного правительства Йемена в среду возвратили контроль над президентским дворцом в городе Аден.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства провел встречи с руководителями формируемого из представителей ряда южнойеменских провинций "Южного национального совета спасения" и делегацией хуситского движения "Ансар Алла" во главе с Мухаммедом Абдель Салямом.
"В ходе состоявшихся бесед была подробно обсуждена складывающаяся военно-политическая и гуманитарная ситуация в Йеменской Республике и ее южных провинциях. Основное внимание было уделено задаче скорейшего прекращения вооруженного противостояния и налаживания инклюзивного политического процесса, в рамках которого сами йеменцы будут определять будущее своей страны, включая ее территориально-государственное устройство", - говорится в сообщении МИД РФ.
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При этом подчеркивалась необходимость взаимного уважения законных прав и интересов всех ведущих общественно-политических сил, региональных и конфессиональных групп населения Йемена, добавили в ведомстве.
В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.
Однако после этого силы на стороне совета захватили новые позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности, базу МВД в Абьяне. Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к президенту Абд Раббу Мансуру Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".
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