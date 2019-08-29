В Чувашии на модернизацию двух библиотек направят десять миллионов рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 29 авг – РИА Новости. На модернизацию двух библиотек в Чувашии в 2020 году будет направлено 10 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Культура", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минкультуры республики.

По его словам, средства из федерального бюджета получат Большесундырская сельская библиотека Моргаушского района и Кшаушская сельская библиотека Чебоксарского района. Библиотеки преобразуют в современные интеллектуальные и образовательные центры: в помещениях сделают ремонт, организуют комфортное пространство, обновят дизайн, для библиотек закупят новую мебель, книги и компьютерное оборудование, обеспечат доступ к электронным информационным ресурсам.