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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии на модернизацию двух библиотек направят десять миллионов рублей

14:36 29.08.2019
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© Depositphotos / DepositNovicСтарая книга и стеклянная лупа
Старая книга и стеклянная лупа
© Depositphotos / DepositNovic
ЧЕБОКСАРЫ, 29 авг – РИА Новости. На модернизацию двух библиотек в Чувашии в 2020 году будет направлено 10 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Культура", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минкультуры республики.
По его словам, средства из федерального бюджета получат Большесундырская сельская библиотека Моргаушского района и Кшаушская сельская библиотека Чебоксарского района. Библиотеки преобразуют в современные интеллектуальные и образовательные центры: в помещениях сделают ремонт, организуют комфортное пространство, обновят дизайн, для библиотек закупят новую мебель, книги и компьютерное оборудование, обеспечат доступ к электронным информационным ресурсам.
В пресс-службе напомнили, что в этом году для участия в конкурсе Департамента информационного и цифрового развития министерства культуры РФ на создание модульных библиотек было подано более 500 заявок из 78 регионов России. Победителями стали 110 библиотек из 52 субъектов РФ.
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Чувашская республикаЧувашияЧебоксарыРоссияОбщество
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