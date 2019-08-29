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РИА Новости

Защита начала допрос потерпевшей по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе

14:36 29.08.2019
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкЗдание отдела МВД РФ по Уфимскому району
Здание отдела МВД РФ по Уфимскому району
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Здание отдела МВД РФ по Уфимскому району. Архивное фото
УФА, 29 авг - РИА Новости. Адвокаты экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании коллеги в Уфе, начали в суде допрашивать потерпевшую Гульназ Фатхисламову, на вопросы она отвечает обтекаемо, заявил журналистам адвокат обвиняемых Наиль Багаутдинов.
"На сегодняшнем заседании сторона защиты экс-полицейских начала допрашивать потерпевшую. Но она отвечает очень уклончиво и обтекаемо, а вопросы о промежутках времени, когда могло произойти преступление, очень важны для установления истины", - сказал Багаутдинов.
Он отметил, что адвокат потерпевшей Ирина Валиева пока не допрашивала Фатхисламову в суде.
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Обвинившей коллег в изнасиловании дознавателю стало плохо в уфимском суде
В конце октября прошлого года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами.
Суд начался в Кировском районном суде 29 июля. В настоящее время обвиняемые Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом. Виновными они себя не считают. Следствие заявляло, что нашло следы изнасилования, проведя обыски и сложные экспертные исследования.
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