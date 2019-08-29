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РИА Новости

Илон Маск предупредил о демографическом коллапсе

14:35 29.08.2019 (обновлено: 15:27 29.08.2019)
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© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск
Глава SpaceX Илон Маск
© AP Photo / Refugio Ruiz
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Основатель компании Alibaba Джек Ма и основатель компании SpaceX Илон Маск считают, что самой большой проблемой, с которой человечество столкнётся через 20 лет, станет демографический коллапс.
“Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнётся мир в следующие 20 лет, - демографический коллапс. Я хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв", - заявил Маск в рамках дискуссии на всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.
Его собеседник Джек Ма заявил, что "абсолютно согласен" с этим мнением.
"Проблема населения станет большим вызовом. Возможно, 1,4 миллиарда человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесёт очень большие проблемы Китаю. Темпы сокращения населения будут расти. Вы говорите коллапс. Я согласен с этим" - сказал Джек Ма.
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Маск при этом отметил, что решить эту проблему будет сложно и за счёт иммиграции. "Некоторые говорят, а как насчёт иммиграции? Но откуда... ?", - задался вопросом Маск.
"Вы ещё и на Марс хотите", - отметил Джек Ма.
"Да, на Марсе тоже нужны люди. Сейчас там нет людей, одни машины", - констатировал Маск.
Джек Ма добавил, что нужно уделить внимание проблеме демографии и "создавать больше людей".
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