Начались испытания модернизированного вертолета Ми-35П

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") проводит типовые испытания модернизированного транспортно-боевого вертолета вертолета Ми-35П, которые планируется завершить до конца 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба холдинга.

"Испытания проходят на предприятии "Роствертол", - говорится в сообщении холдинга "Вертолеты России".

Как отметил генеральный директор холдинга Андрей Богинский, слова которого приводятся в сообщении, Московский вертолетный завод имени Миля "провел серьезную работу по подготовке конструкторской документации для модернизации этих вертолетов и доведения их до самых современных требований, предъявляемых к ударным машинам". "У нас уже была возможность продемонстрировать Ми-35П потенциальным заказчикам, и их реакция позволяет нам быть уверенными в том, что этот вертолет будет востребован", - сказал он.

"Усовершенствованный Ми-35П – это новый этап эволюции Ми-24, который по праву считается одним из лучших вертолетов в мире. Это экспортная модель, предназначенная, в первую очередь, для стран, эксплуатирующих предыдущие модификации вертолета. В основном речь идет о наших партнерах в Азии и Африке. Сейчас "Роствертол" готовится к серийному производству этих вертолетов для поставок на экспорт", - приводятся в сообщении слова представителя "Ростеха".

Усовершенствованный Ми-35П оборудован модернизированной обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, цветной телевизионной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером. Также на вертолете установлен новый цифровой пилотажный комплекс, который улучшил управляемость, устойчивость вертолета, автоматизировал процесс пилотирования для упрощения действий летчика. Модифицированный прицельно-вычислительный комплекс повысил точность поражения целей.