В Приамурье ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Амурской области из-за африканской чумы свиней, сообщает правительство региона.

В Приамурье в среду была зафиксирована третья за месяц вспышка африканской чумы свиней (АЧС), падеж свиней начался на двух подворьях в селе Асташиха Бурейского района, ранее вирус был зафиксирован в двух селах Благовещенского района Приамурья - Усть-Ивановка и Волково.

"На территории Приамурья введен режим ЧС в связи со вспышками африканской чумы свиней. Такое распоряжение подписал губернатор Приамурья Василий Орлов. Решение было принято региональными властями на заседании КЧС в областном правительстве", - говорится в сообщении на сайте правительства.

В четверг зампред правительства Приамурья Александр Нестеренко рассказал журналистам, что в 14 населенных пунктах будет уничтожено поголовье свиней. Всего, по его словам, из-за африканской чумы свиней (АЧС) будет отчуждено в пределах 7 тысяч свиней, из общего поголовья по области в 50-55 тысяч.

"В селе Орлецкое Тамбовского района тоже выявили вирус АЧС. Здесь так же, как и в селах, находящихся в 10 км от него (Липовка, Чуевка, Толстовка Тамбовского района и Вознесеновка и Успеновка Ивановского района) ликвидируют 500 голов к 31 августа. На сегодняшний день из более чем 5 тысяч голов свиней, которые попали в зону отчуждения животных, уничтожено 3400 голов. Остальные 1800 голов из села Волково и находящихся в 10 км от него населенных пунктах ликвидируют до завтрашнего вечера", - сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты областного управления ветеринарии в ближайшее время ждут результатов секвенирования из ветлаборатории города Покров.

"Это исследование поможет выявить возможную причину заражения амурского свинопоголовья при помощи схожих признаков заболевания, выявленных на других территориях страны и соседних государств в предыдущие годы", - отмечают власти.