В Приамурье ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Амурской области из-за африканской чумы свиней, сообщает правительство региона.
В Приамурье в среду была зафиксирована третья за месяц вспышка африканской чумы свиней (АЧС), падеж свиней начался на двух подворьях в селе Асташиха Бурейского района, ранее вирус был зафиксирован в двух селах Благовещенского района Приамурья - Усть-Ивановка и Волково.
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"На территории Приамурья введен режим ЧС в связи со вспышками африканской чумы свиней. Такое распоряжение подписал губернатор Приамурья Василий Орлов. Решение было принято региональными властями на заседании КЧС в областном правительстве", - говорится в сообщении на сайте правительства.
В четверг зампред правительства Приамурья Александр Нестеренко рассказал журналистам, что в 14 населенных пунктах будет уничтожено поголовье свиней. Всего, по его словам, из-за африканской чумы свиней (АЧС) будет отчуждено в пределах 7 тысяч свиней, из общего поголовья по области в 50-55 тысяч.
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"В селе Орлецкое Тамбовского района тоже выявили вирус АЧС. Здесь так же, как и в селах, находящихся в 10 км от него (Липовка, Чуевка, Толстовка Тамбовского района и Вознесеновка и Успеновка Ивановского района) ликвидируют 500 голов к 31 августа. На сегодняшний день из более чем 5 тысяч голов свиней, которые попали в зону отчуждения животных, уничтожено 3400 голов. Остальные 1800 голов из села Волково и находящихся в 10 км от него населенных пунктах ликвидируют до завтрашнего вечера", - сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты областного управления ветеринарии в ближайшее время ждут результатов секвенирования из ветлаборатории города Покров.
"Это исследование поможет выявить возможную причину заражения амурского свинопоголовья при помощи схожих признаков заболевания, выявленных на других территориях страны и соседних государств в предыдущие годы", - отмечают власти.
Владельцам уничтоженных из-за АЧС свиней из сел Усть-Ивановка и Ровное Благовещенского района выплачивают компенсации. Из 58 человек 22, по данным правительства Приамурья, получили деньги, им выплатили около 9 миллионов рублей. В амурских селах ведется разъяснительная работа с местными жителями. На сходах специалисты ветуправления рассказывают о превентивных мерах и о том, как действовать в случае выявления на территории их населённого пункта вируса АЧС. В управлении Россельхознадзора по Амурской области и в управлении ветеринарии организованы горячие линии.