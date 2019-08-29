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РИА Новости

Адвокат рассказал о целях иска Алибасова к производителю "Крота"

14:25 29.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Бари Алибасов . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов хочет в судебном порядке добиться того, чтобы был принят закон, по которому упаковки продуктов бытовой химии не должны быть похожи на еду и напитки, сообщил журналистам его адвокат Андрей Комиссаров.
Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Позже продюсер подал иск на 100 миллионов рублей к производителю химического средства "Крот" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан". По словам адвоката, в 85 миллионов Алибасов оценил моральный вред и в 15 миллионов – сумму, потраченную на лечение и последующее восстановление.
"Мы хотим добиться на законодательном уровне разделение продуктов питания и бытовой химии", - сказал Комиссаров.
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Как сообщалось ранее, после инцидента с бытовой химией врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы.
Комиссаров отметил, что сейчас Алибасов чувствует себя значительно лучше, "но все не так хорошо".
Также, по словам адвоката, представитель "Ашана" обратился к суду с иском о привлечении в качестве соответчика по требованиям Алибасова "Ингосстраха", суд удовлетворил иск. Следующее предварительное заседание назначено на 12 сентября, отметил Комиссаров.
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