Адвокат рассказал о целях иска Алибасова к производителю "Крота"

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов хочет в судебном порядке добиться того, чтобы был принят закон, по которому упаковки продуктов бытовой химии не должны быть похожи на еду и напитки, сообщил журналистам его адвокат Андрей Комиссаров.

Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Позже продюсер подал иск на 100 миллионов рублей к производителю химического средства "Крот" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан". По словам адвоката, в 85 миллионов Алибасов оценил моральный вред и в 15 миллионов – сумму, потраченную на лечение и последующее восстановление.

"Мы хотим добиться на законодательном уровне разделение продуктов питания и бытовой химии", - сказал Комиссаров.

Как сообщалось ранее, после инцидента с бытовой химией врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы.

Комиссаров отметил, что сейчас Алибасов чувствует себя значительно лучше, "но все не так хорошо".